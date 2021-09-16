Что лучше — избыток свободного времени или цейтнот? Объясняют психологи
К такому выводу пришли психологи из Университета штата Пенсильвания (США), статья которых опубликована в Journal of Personality and Social Psychology.
Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе двух масштабных опросов, в которых принимали участие в общей сложности более 35 тысяч американцев. Участники первого опроса должны были подробно рассказать, чем они занимались последние 24 часа, указывая время начала того или иного занятия и его продолжительность, а также оценить, насколько они удовлетворены своей жизнью.
Оказалось, что с ростом объема свободного времени в течение дня люди чувствуют себя счастливее, но не бесконечно: когда продолжительность ничем не занятого времени достигает двух часов, кривая «уровня счастья» выходит на плато, а когда превышает пять часов - начинает снижаться.
Участники второго опроса тоже отвечали на вопросы о количестве свободного времени и своем субъективном ощущении удовлетворенности жизнью. Как и в первом случае, чем больше свободного времени было у участников, тем счастливее они себя чувствовали, но до определенного предела, после которого избыток ничем не занятого времени уже переставал приносить удовольствие.
Чтобы глубже разобраться в этом феномене, исследователи провели два онлайн-эксперимента, в которых приняли участие более шести тысяч человек. В ходе первого эксперимента участников попросили представить, что на протяжении по крайней мере полугода у них есть определенный отрезок времени в течение каждого дня, когда им ничего не нужно делать. Случайным образом между участниками распределили продолжительность этого отрезка. Кому-то досталось всего 15 свободных минут в день, кому-то - три с половиной часа, а кому-то - семь часов в день. Участников просили оценить, насколько их радует и удовлетворяет такой объем свободного времени.
Самыми счастливыми оказались те, кто мог посвящать себе по три с половиной часа в день. Те, кому достались всего 15 свободных минут в день, чувствовали себя несчастными, потому что испытывали стресс. А те, кто мог бездельничать по семь часов в день, чувствовали себя несчастными из-за ощущения собственной бесполезности. Однако когда в ходе следующего эксперимента участников с долгим свободным временем попросили представить, что они тратят его не на телевизор или соцсети, а используют продуктивно, например занимаются спортом или своим хобби, их настроение изменилось в лучшую сторону.
«Люди часто жалуются, что слишком заняты, у них нет ни одной свободной минуты, и мечтают о том, чтобы у них было больше свободного времени. Но, как мы видим, это далеко не всегда приносит счастье, - пояснила ведущий автор исследования Марисса Шариф (Marissa Sharif). - В идеале нужно стремиться к тому, чтобы у вас было умеренное количество времени на то, чтобы делать, что хочется. Если вы вышли на пенсию или остались без работы, и у вас образовалось огромное количество свободного времени, - срочно придумайте, чем его занять, чтобы оно было наполнено целью и смыслом».