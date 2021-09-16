Что лучше — избыток свободного времени или цейтнот? Объясняют психологи

К такому выводу пришли психологи из Университета штата Пенсильвания (США), статья которых опубликована в Journal of Personality and Social Psychology.

Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе двух масштабных опросов, в которых принимали участие в общей сложности более 35 тысяч американцев. Участники первого опроса должны были подробно рассказать, чем они занимались последние 24 часа, указывая время начала того или иного занятия и его продолжительность, а также оценить, насколько они удовлетворены своей жизнью.

Оказалось, что с ростом объема свободного времени в течение дня люди чувствуют себя счастливее, но не бесконечно: когда продолжительность ничем не занятого времени достигает двух часов, кривая «уровня счастья» выходит на плато, а когда превышает пять часов - начинает снижаться.

Участники второго опроса тоже отвечали на вопросы о количестве свободного времени и своем субъективном ощущении удовлетворенности жизнью. Как и в первом случае, чем больше свободного времени было у участников, тем счастливее они себя чувствовали, но до определенного предела, после которого избыток ничем не занятого времени уже переставал приносить удовольствие.

Чтобы глубже разобраться в этом феномене, исследователи провели два онлайн-эксперимента, в которых приняли участие более шести тысяч человек. В ходе первого эксперимента участников попросили представить, что на протяжении по крайней мере полугода у них есть определенный отрезок времени в течение каждого дня, когда им ничего не нужно делать. Случайным образом между участниками распределили продолжительность этого отрезка. Кому-то досталось всего 15 свободных минут в день, кому-то - три с половиной часа, а кому-то - семь часов в день. Участников просили оценить, насколько их радует и удовлетворяет такой объем свободного времени.