Не только генетика: 4 научно доказанные полезные привычки, которые продлевают жизнь

Эксперимент показал, что если выработать всего четыре полезные привычки, можно снизить риск преждевременной смерти на 80%. Вот эти привычки:

Отказ от обработанных продуктов

Это снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, рака и диабета.

Употреблять не более 2 граммов натрия в день

Большая часть натрия поступает в организм из полуфабрикатов, поэтому их ученые тоже посоветовали исключить из диеты. Также специалисты рекомендовали включить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки.

Повысить физическую активность

Ученым удалось доказать, что даже 15 минут умеренных физических упражнений в день помогают продлить жизнь на три года.

Наладить режим сна

Организму необходимо отдыхать не менее шести часов, а в идеале — восемь. Это позволит предотвратить стресс, депрессию и многие сердечно-сосудистые заболевания.