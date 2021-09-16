Трогательная история: подросток из Пярну пожертвовал подаренные на день рождения деньги раненым животным

“Могу ли я положить деньги, которые мне подарили на день рождения, в банку для пожертвований?”, — спросил мальчик у продавца магазина “Urri & Nurr” в Пярну, показывая пятьдесят евро. Об этом стало известно организации Loomapäästegrupp, активным поклонником и постоянным спонсором которой является Маркус Кюттис: “Пожалуй, все бумажные деньги, которые мы собираем на животных, оставляем именно он. Он очень заботливый мальчик и очень переживает за животных”.

Вальнер признается, что это не очень хорошо выглядит, когда дети или бабушки жертвуют последние карманные деньги или пенсию.

“В любом случае, наши информационные кампании нацелены на людей другой возрастной группы. Однако я решил найти этого молодого “ангела животных”, и мы встретились.

Дети видят и чувствуют мир по-другому, и большинство из них очень хорошо понимают страдания животных.

У самого Маркуса есть две морские свинки, и они живут отличной жизнью. Но его сердце болит из-за незнакомых животных”, — рассказывает руководитель Loomapäästegrupp.

Кроме животных, мальчик интересуется технологиями и компьютерными сетями. Маркуса очень волновало, доходят ли его пожертвования до животных, так как появилась информация о хулиганах. “Я объяснил ему, как идут дела в нашей организации, что мы следим за несколькими людьми и вора сразу поймали бы. Кроме того, я подтвердил, что на его деньги мы поможем именно тем животным, которые пострадали в дорожном движении в Пярну”, — пишет Хейки Вальнер.

“Разве ты не настолько любишь конфеты или гамбургеры, чтобы отдавать деньги животным?” — спросил Вальнер Маркуса. “Они вкусные, но я могу жить без них. А животные не могут, потому что они не могут сами оплатить лечение!”

Взамен подарка, от которого Маркус отказался в пользу животных, команда Loomapäästegrupp собрала для Маркуса пакет, в котором оказались две футболки — одна на сейчас, а другая на вырос, кружка с символикой группы, наклейки и множество конфет и прочих сладости от “Майасмок”.