15.09.2021, 18:29
"Матери-одиночки тоже хотят ездить в командировки, и это должно быть нормально". Керсти Кальюлайд впервые открыто высказалась о гендерном равенстве(38)
Foto: Argo Ingver
Президент Керсти Кальюлайд дала интервью телепередаче “Laser”, в котором затронула темы, которых прежде не касалась будучи президентом Эстонии. В том числе она подчеркнула, что не является феминисткой, которую в ней часто видят, рассказала о том, что значит быть первой женщиной на посту президента или премьер-министра, и почему, по ее мнению, неравенство между женщинами и мужчинами является большой проблемой. Журнал "Anne & Stiil" поделился самыми яркими цитатами Керсти Кальюлайд.