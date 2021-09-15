Люди
15.09.2021, 18:29

"Матери-одиночки тоже хотят ездить в командировки, и это должно быть нормально". Керсти Кальюлайд впервые открыто высказалась о гендерном равенстве

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Кейлит Аэдма
Anne & Stiil
VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress
VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress
Foto: Argo Ingver
Президент Керсти Кальюлайд дала интервью телепередаче “Laser”, в котором затронула темы, которых прежде не касалась будучи президентом Эстонии. В том числе она подчеркнула, что не является феминисткой, которую в ней часто видят, рассказала о том, что значит быть первой женщиной на посту президента или премьер-министра, и почему, по ее мнению, неравенство между женщинами и мужчинами является большой проблемой. Журнал "Anne & Stiil" поделился самыми яркими цитатами Керсти Кальюлайд.

Президент Кальюлайд ранее говорила о том, что неравенство между женщинами и мужчинами сильно ощущается в Эстонии. “В советах компаний идет дискуссия о необходимости гендерных квот, а один из руководителей самой богатой компании Эстонии не считает лишним сказать, что “тогда кто-то пойдет на операцию по смене пола”. Вот в чем я вижу существенную, неосознанную разницу в Эстонии. Если вы жили в другой среде, где шовинизм не так очевиден — я не говорю, что его нет вообще — ваш слух становится острее, и вы воспринимаете такие вещи по-другому”, — признает Кальюлайд. 

“Я никогда не считала себя феминисткой и вообще не занималась женскими проблемами. Я также совершенно некомпетентна в этом вопросе, и поэтому испытываю очень забавное чувство, когда мне иногда говорят, что мои взгляды “феминистские”. Нет, они полностью мейнстримные. Но здесь, в Эстонии, они действительно кажутся феминистскими. Я считаю, что в этих вопросах тоже есть подвижки, и если мы не будем говорить об этих проблемах, мы не будем расти и меняться как общество”.

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