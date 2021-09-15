"Матери-одиночки тоже хотят ездить в командировки, и это должно быть нормально". Керсти Кальюлайд впервые открыто высказалась о гендерном равенстве

Президент Кальюлайд ранее говорила о том, что неравенство между женщинами и мужчинами сильно ощущается в Эстонии. “В советах компаний идет дискуссия о необходимости гендерных квот, а один из руководителей самой богатой компании Эстонии не считает лишним сказать, что “тогда кто-то пойдет на операцию по смене пола”. Вот в чем я вижу существенную, неосознанную разницу в Эстонии. Если вы жили в другой среде, где шовинизм не так очевиден — я не говорю, что его нет вообще — ваш слух становится острее, и вы воспринимаете такие вещи по-другому”, — признает Кальюлайд.

“Я никогда не считала себя феминисткой и вообще не занималась женскими проблемами. Я также совершенно некомпетентна в этом вопросе, и поэтому испытываю очень забавное чувство, когда мне иногда говорят, что мои взгляды “феминистские”. Нет, они полностью мейнстримные. Но здесь, в Эстонии, они действительно кажутся феминистскими. Я считаю, что в этих вопросах тоже есть подвижки, и если мы не будем говорить об этих проблемах, мы не будем расти и меняться как общество”.