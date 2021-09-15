300 байкеров проводили на выпускной девочку, которую травили одноклассники

Фелисити и ее семья живут в британском Вустере. Мама девочки Кэтрин обратилась к местному клубу байкеров WAC Motorcycle Club за неделю до выпускного бала, который прошел 7 сентября. По словам мамы, Фелисити подвергалась буллингу с самого первого дня в школе. У девочки выявлены дислексия и расстройство аутистического спектра. Травля довела ее до попытки суицида в прошлом году.

Кэтрин добавила, что ее дочь любит мотоциклы и кожаную одежду, как у байкеров, и сверстники постоянно задирают ее из-за внешнего вида. Поэтому женщина решила, что было бы разумно заручиться поддержкой настоящих мотоциклистов.

Клуб организовал встречу в условленном месте. Людей, неравнодушных к проблеме буллинга, оказалось гораздо больше, чем предполагали родители Фелисити. “Это было невероятно. Мы надеялись, что приедут хотя бы десять байкеров, но их были сотни. Они приезжали и приезжали, пока их не стало так много, что Фелисити затерялась посреди этой толпы”, - рассказал папа Фелисити, Рич.

Девочка была счастлива в тот день. “Ее травили каждый день, и это ее сломило. Но после того вечера понедельника мы увидели, что наша милая смешливая Фелисити прекрасно себя чувствует”, - продолжил отец девочки.

По словам отца, поддержка байкеров помогла Фелисити стать увереннее в себе. Кэтрин поблагодарила клуб и сказала, что у нее буквально нет слов.

Поездка длилась полчаса. Кортеж проехал по длинному маршруту, который девочка никогда не забудет. После того, как об этой истории стало известно всему миру, люди со всего мира стали засыпать байкерский клуб WAC словами восхищения и благодарности.

Тема травли в школе близка многим байкерам. В Британии даже существует движение “Байкеры против хулиганов”, которое поддержало 16-летнюю Хлою Робсон. Девочка тоже подвергалась буллингу с самого первого класса и поехала на выпускной в сопровождении 120 мотоциклистов.