Ухо Ван Гога и загадки да Винчи. Искусствовед из Вены расскажет таллиннцам о великих художниках, перевернувших историю

Кто они — художники, поменявшие ход истории в мире искусства? Эпатажные, одинокие, непонятые, харизматичные, успешные? Их объединяет одно — гениальность.

Во время лекции мы разберёмся, почему современная живопись начинается именно с Джотто, как Ван Эйк придумал новый тип портрета, как Дюрер боролся с фальсификаторами своих работ? Какие загадки спрятаны в кодексах Леонардо, как Караваджо повлиял на Рембрандта. Выясним, можно ли Тёрнера можно считать импрессионистом, а Бэнкси- интеллектуалом нашего времени? Разберемся в истории с отрезанным ухом Ван Гога и выясним, почему картины Пикассо при всей кажущейся простоте продаются за миллионы.

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта “Лекции об искусстве в венских музеях” и арт-путешествий в Италию.

Лекция проводится на русском языке.

Место проведения: ресторан iO Restoran

18:00 — регистрация

18:30- подача блюда

19:00 — начало лекции

20:00 — пауза

20:20 — продолжение лекции

21:30 — вопросы зрителей к лектору

NB! При отсутствии QR Pass будет возможность сделать БЕСПЛАТНЫЙ экспресс-тест на месте!

Стоимость билета 49 €

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:

- приветственный напиток Prosecco

- блюдо на выбор: Карпаччо из говядины или Тартар из тунца

Количество мест ограничено, регистрация обязательна по е-мэйл адресу showcaseprproject@gmail.com!

Просьба при регистрации уточнять:

1. ИМЯ И ФАМИЛИЯ каждого гостя

2. Номер закуски на выбор

Больше информации:

+372 5129057; +372 5058143