Ухо Ван Гога и загадки да Винчи. Искусствовед из Вены расскажет таллиннцам о великих художниках, перевернувших историю
Кто они — художники, поменявшие ход истории в мире искусства? Эпатажные, одинокие, непонятые, харизматичные, успешные? Их объединяет одно — гениальность.
Во время лекции мы разберёмся, почему современная живопись начинается именно с Джотто, как Ван Эйк придумал новый тип портрета, как Дюрер боролся с фальсификаторами своих работ? Какие загадки спрятаны в кодексах Леонардо, как Караваджо повлиял на Рембрандта. Выясним, можно ли Тёрнера можно считать импрессионистом, а Бэнкси- интеллектуалом нашего времени? Разберемся в истории с отрезанным ухом Ван Гога и выясним, почему картины Пикассо при всей кажущейся простоте продаются за миллионы.
Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене.В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта “Лекции об искусстве в венских музеях” и арт-путешествий в Италию.
Лекция проводится на русском языке.
Место проведения: ресторан iO Restoran
18:00 — регистрация
18:30- подача блюда
19:00 — начало лекции
20:00 — пауза
20:20 — продолжение лекции
21:30 — вопросы зрителей к лектору
NB! При отсутствии QR Pass будет возможность сделать БЕСПЛАТНЫЙ экспресс-тест на месте!
Стоимость билета 49 €
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:
- приветственный напиток Prosecco
- блюдо на выбор: Карпаччо из говядины или Тартар из тунца
Количество мест ограничено, регистрация обязательна по е-мэйл адресу showcaseprproject@gmail.com!
Просьба при регистрации уточнять:
1. ИМЯ И ФАМИЛИЯ каждого гостя
2. Номер закуски на выбор
Больше информации:
+372 5129057; +372 5058143