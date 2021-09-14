Зачем нужно съедать банан перед сном?

Несколько месяцев назад соцсети взорвал необычный лайфхак — люди делились историями о том, как банановый чай помог им заснуть, несмотря на стресс или проблемы со сном. Рецепт уникального напитка был прост: нужно было промыть банан под струей воды, нарезать его ломтиками вместе с кожурой и заварить кипятком, а через 10-15 мин выпить чай, удалив из него остатки фрукта. Банановый чай стал настолько популярен, что к его обсуждению подключились специалисты. Так, врач-диетолог из Нью-Йорка Элиза Сэвидж подтвердила, что этот рецепт действительно способен помочь тем, у кого есть трудности с засыпанием. Но если работает рецепт с чаем, то и обычный банан может стать инструментом в битве против бессонницы, верно?

Банан или мелатонин?

Одним из самых популярных средств профилактики хронического недосыпа считается мелатонин. Это гормон, который вырабатывается эпифизом (эндокринной железой) и принимает участие в регулировании работы нервной системы и нормализации циркадных ритмов человека. Мелатонин выпускают в формате добавок, но их не стоит принимать постоянно, потому что может нарушиться естественная выработка этого гормона. К тому же, у него могут быть побочные действия — от головной боли до депрессии. БАДы с мелатонином не могут стать постоянным помощником, но у них есть альтернативы. И в их числе — обыкновенные бананы.

Нутрициолог Регина Хомберг обнаружила прямую связь между ними и мелатонином. Оказалось, что бананы богаты L-триптофаном. Попадая в организм, он превращается в 5-НТР — вещество, которое позже становится серотонином, “гормоном настроения”. Из того же 5-НТР организм синтезирует природный мелатонин.

Но полезные свойства банана на этом не заканчиваются. В издании Journal of Plant Nutrition было опубликовано исследование, которое подтвердило, что тропический фрукт может использоваться как миорелаксант: он расслабляет мышцы, предотвращает нервные спазмы. Все благодаря высокому содержанию калия и магния. Последний вообще часто называют лучшим микроэлементом для нервной системы. Магний помогает справиться с нервным перенапряжением, паническими атаками и избытком токсинов. Но тепло его разрушает, а потому употребление свежих бананов станет лучшим решением, нежели изготовление чая из них. И это лучшая идея для вечернего перекуса, который поможет вам заснуть!

