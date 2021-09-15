7 признаков, которые помогут выявить рак яичников на ранней стадии

Между тем в некоторых случаях признаки рака яичников могут возникать на ранних стадиях, однако они игнорируются, либо отклоняются как незначительные. Согласно данным, опубликованным в Национальной медицинской библиотеке, такими признаками заболевания могут быть следующие изменения в работе организма.



Если какие-либо из этих симптомов сохраняются на протяжении долгого времени или испытываются более 12 раз в месяц, важно записаться на прием к врачу, чтобы разобраться в причинах этого, подчеркивают эксперты.