15.09.2021, 09:25
7 признаков, которые помогут выявить рак яичников на ранней стадии
Photo by Sora Shimazaki from Pexels
Рак яичников является одним из самых коварных «женских» заболеваний – в его случае опухоль своевременно обнаруживается только у 20% пациенток. Остальным заболевание диагностируют уже на третьей или четвертой стадии, после того, как рак распространился по тазовой области или же за ее пределами, пишет "Медикфорум".
Между тем в некоторых случаях признаки рака яичников могут возникать на ранних стадиях, однако они игнорируются, либо отклоняются как незначительные. Согласно данным, опубликованным в Национальной медицинской библиотеке, такими признаками заболевания могут быть следующие изменения в работе организма.
- Вздутие живота.
- Ощущение давления или боли в животе.
- Чувство чрезмерного насыщения после еды.
- Изменения в мочеиспускании: учащение позывов.
- Боли в спине.
- Изменения в менструальном цикле.
- Болезненный половой акт.
Если какие-либо из этих симптомов сохраняются на протяжении долгого времени или испытываются более 12 раз в месяц, важно записаться на прием к врачу, чтобы разобраться в причинах этого, подчеркивают эксперты.