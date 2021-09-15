Красота и здоровье
15.09.2021, 09:25

7 признаков, которые помогут выявить рак яичников на ранней стадии

 
Photo by Sora Shimazaki from Pexels
Рак яичников является одним из самых коварных «женских» заболеваний – в его случае опухоль своевременно обнаруживается только у 20% пациенток. Остальным заболевание диагностируют уже на третьей или четвертой стадии, после того, как рак распространился по тазовой области или же за ее пределами, пишет "Медикфорум".

Между тем в некоторых случаях признаки рака яичников могут возникать на ранних стадиях, однако они игнорируются, либо отклоняются как незначительные. Согласно данным, опубликованным в Национальной медицинской библиотеке, такими признаками заболевания могут быть следующие изменения в работе организма.

  • Вздутие живота.
  • Ощущение давления или боли в животе.
  • Чувство чрезмерного насыщения после еды.
  • Изменения в мочеиспускании: учащение позывов.
  • Боли в спине.
  • Изменения в менструальном цикле.
  • Болезненный половой акт.


Если какие-либо из этих симптомов сохраняются на протяжении долгого времени или испытываются более 12 раз в месяц, важно записаться на прием к врачу, чтобы разобраться в причинах этого, подчеркивают эксперты.

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