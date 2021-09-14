Во Франции девушки до 25 лет смогут бесплатно получать средства контрацепции

Такое решение они приняли из-за того, что большинство молодежи во Франции не могут позволить себе средства контрацепции и оплату медицинских услуг, связанных с рождаемостью. Таким образом, правительство приняло решение разработать закон, который бы помог молодежи стать “более самостоятельной”.

Среди определенного количества молодых женщин наблюдается снижение использования контрацепции из-за того, что им не хватает финансов. Это слишком дорого. Допустим, женщины не могут защитить себя, не могут обеспечить себе средства контрацепции, потому что они не могут себе этого позволить, — объясняет министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Согласно этому закону, каждая француженка до 25 лет сможет получать противозачаточные таблетки и гормональную терапию, консультацию врачей и соответствующие процедуры совершенно бесплатно. Француженки до 18 лет уже получают бесплатно средства контрацепции, а взрослым женщинам компенсируют 65% стоимости противозачаточных. Эти методы, по оценкам экспертов, уже привели к тому, что в стране уменьшилось количество абортов.