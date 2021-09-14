Как понять, что ваш ребенок не может адаптироваться к очной учебе после дистанционки? Объясняет эксперт из Эстонии

“Возвращение в школы для детей действительно может быть связано с определенным стрессом, так как они уже успели отвыкнуть от такой ситуации. Тем не менее, необходимо помнить, что детям просто необходимо некоторое время, чтобы к ней привыкнуть, и что это совершенно нормально, — объяснила руководитель программы цифрового образования Samsung Solve for Tomorrow Эгле Тамелите. — Важно, чтобы родители знали об этом и поддержали своего ребенка на данном этапе. С ним нужно открыто поговорить, выслушать его жалобы и в целом поддерживать хороший взаимный контакт. Это поможет заметить возможное возникновение каких-либо проблем”.

Эксперты считают, что дистанционная работа и учеба негативно влияет на социальные навыки, и поэтому важно, чтобы дети и молодежь вернулись к своей обычной рутине, существовавшей до начала пандемии коронавируса. Несмотря на то, что формат учебы лицом к лицу с позиции физического и психического здоровья детей подходит лучше, для того чтобы дети снова привыкли к обычной школьной рутине все-таки может потребоваться некоторое время. На психическое здоровье могут влиять самые разные факторы, например, отношения с ровесниками или семьей, физическое здоровье, продолжительный стресс, социальная среда, отношения в школе и т.д.

На сложности могут указывать следующие признаки, если они проявляются в течение более продолжительного периода:

- изменения в аппетите

- снижение или увеличение веса тела

- сложности со сном, пробуждение ночью, продолжительная бессонница

- частые головные боли

- необъяснимая усталость, нехватка энергии

- сложности с концентрацией и выполнением заданий

- избегание друзей и социальных занятий

- беспокойство

- самоповреждающее поведение (порезы, ожоги, причинение себе боли и т.д.)

- агрессивное поведение

Что следует делать при таких проявлениях?