Как понять, что ваш ребенок не может адаптироваться к очной учебе после дистанционки? Объясняет эксперт из Эстонии
“Возвращение в школы для детей действительно может быть связано с определенным стрессом, так как они уже успели отвыкнуть от такой ситуации. Тем не менее, необходимо помнить, что детям просто необходимо некоторое время, чтобы к ней привыкнуть, и что это совершенно нормально, — объяснила руководитель программы цифрового образования Samsung Solve for Tomorrow Эгле Тамелите. — Важно, чтобы родители знали об этом и поддержали своего ребенка на данном этапе. С ним нужно открыто поговорить, выслушать его жалобы и в целом поддерживать хороший взаимный контакт. Это поможет заметить возможное возникновение каких-либо проблем”.
Эксперты считают, что дистанционная работа и учеба негативно влияет на социальные навыки, и поэтому важно, чтобы дети и молодежь вернулись к своей обычной рутине, существовавшей до начала пандемии коронавируса. Несмотря на то, что формат учебы лицом к лицу с позиции физического и психического здоровья детей подходит лучше, для того чтобы дети снова привыкли к обычной школьной рутине все-таки может потребоваться некоторое время. На психическое здоровье могут влиять самые разные факторы, например, отношения с ровесниками или семьей, физическое здоровье, продолжительный стресс, социальная среда, отношения в школе и т.д.
На сложности могут указывать следующие признаки, если они проявляются в течение более продолжительного периода:
- изменения в аппетите
- снижение или увеличение веса тела
- сложности со сном, пробуждение ночью, продолжительная бессонница
- частые головные боли
- необъяснимая усталость, нехватка энергии
- сложности с концентрацией и выполнением заданий
- избегание друзей и социальных занятий
- беспокойство
- самоповреждающее поведение (порезы, ожоги, причинение себе боли и т.д.)
- агрессивное поведение
Что следует делать при таких проявлениях?
Такие проявления могут различаться и варьироваться по интенсивности. Зачастую молодые люди скрывают их от своих родителей. Если вы замечаете у ребенка необычное поведение или физические изменения, наблюдаемые в течение продолжительного периода, то в первую очередь обязательно постарайтесь откровенно поговорить с ним об этом. При необходимости не надо бояться обращения к специалистам за помощью. Самым первым местом, куда могут обратиться родители, может быть школа — учителя ребенка или школьный психолог”, — советует Тамелите.
В этом учебном году Программа цифрового образования Samusung и соревнование Solve for Tomorrow как раз занимаются тем, как молодые люди сами могут создать разумный баланс между временем, проведенным в Интернете, и реальным миром.
Призовой фонд финала Solve for Tomorrow составляет 18 000 евро. Занявшая первое место команда получит 5 000 евро, а также устройства Samsung стоимостью еще 5 000 евро. Помимо экспертов Samsung, из Эстонии среди наставников и жюри конкурса будут представители TalTech, Mektory, Startup Estonia, Study in Estonia, Министерства образования и науки, Lift99, Junior Achievement Estonia и ряда других предприятий, связанных с образованием и инновациями.
Всю информацию о конкурсе Solve for Tomorrow и условиях можно найти на сайте www.solvefortomorrow.ee, а новости и объявления на странице программы в Facebook. На сайте программы также представлен ряд обучающих видео, созданных в рамках программы Дигитального IQ.