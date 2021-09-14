Выявлено простое средство, способное спасти от инсульта

В исследовании, результаты которого были представлены в ходе проходящего в Париже конгресса Европейского общества кардиологии и опубликованы в The New England Journal of Medicine, принимали участие жители 600 деревень, расположенных в сельских районах пяти провинций Китая. В общей сложности участниками стала почти 21 тысяча человек обоего пола, средний возраст которых составлял 65 лет (приблизительно по 35 человек от каждой деревни). Все они либо ранее уже перенесли инсульт, либо в возрасте за 60 страдали от повышенного артериального давления.

Все деревни, где жили участники, случайным образом разделили на две группы. Жителей деревень из первой группы бесплатно снабдили заменителем соли, в котором примерно 75% составлял хлорид натрия, а 25% - хлорид калия. Людям рекомендовали использовать эту смесь вместо обычной поваренной соли при готовке, в качестве приправы или при консервировании. Участникам также советовали пользоваться солезаменителем более умеренно, чем они прежде пользовались обычной солью, чтобы максимально снизить уровень потребления ими натрия, с избытком которого связан повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. В целом каждой семье выдавали солезаменитель из расчета около 20 граммов на человека в день. Жители деревень, вошедших во вторую, контрольную группу, продолжили вести свою привычную жизнь и пользоваться обычной поваренной солью.