Выявлено простое средство, способное спасти от инсульта

В исследовании, результаты которого были представлены в ходе проходящего в Париже конгресса Европейского общества кардиологии и опубликованы в The New England Journal of Medicine, принимали участие жители 600 деревень, расположенных в сельских районах пяти провинций Китая. В общей сложности участниками стала почти 21 тысяча человек обоего пола, средний возраст которых составлял 65 лет (приблизительно по 35 человек от каждой деревни). Все они либо ранее уже перенесли инсульт, либо в возрасте за 60 страдали от повышенного артериального давления.