Выявлено простое средство, способное спасти от инсульта(1)
В исследовании, результаты которого были представлены в ходе проходящего в Париже конгресса Европейского общества кардиологии и опубликованы в The New England Journal of Medicine, принимали участие жители 600 деревень, расположенных в сельских районах пяти провинций Китая. В общей сложности участниками стала почти 21 тысяча человек обоего пола, средний возраст которых составлял 65 лет (приблизительно по 35 человек от каждой деревни). Все они либо ранее уже перенесли инсульт, либо в возрасте за 60 страдали от повышенного артериального давления.
Все деревни, где жили участники, случайным образом разделили на две группы. Жителей деревень из первой группы бесплатно снабдили заменителем соли, в котором примерно 75% составлял хлорид натрия, а 25% - хлорид калия. Людям рекомендовали использовать эту смесь вместо обычной поваренной соли при готовке, в качестве приправы или при консервировании. Участникам также советовали пользоваться солезаменителем более умеренно, чем они прежде пользовались обычной солью, чтобы максимально снизить уровень потребления ими натрия, с избытком которого связан повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. В целом каждой семье выдавали солезаменитель из расчета около 20 граммов на человека в день. Жители деревень, вошедших во вторую, контрольную группу, продолжили вести свою привычную жизнь и пользоваться обычной поваренной солью.
За последующие почти пять лет среди участников было зарегистрировано более трех тысяч случаев инсульта, более пяти тысяч случаев острых сердечно-сосудистых приступов (инсультов и инфарктов), более четырех тысяч человек скончались. Анализ собранных данных показал, что использование солезаменителя снижает риск инсульта на 14%, инсультов и инфарктов вместе - на 13%, а риск ранней смерти - на 12%. При этом никаких негативных последствий для здоровья, связанных с повышенным потреблением калия, выявлено не было (дело в том, что избыток калия в пище может быть потенциально опасен для людей с хронической почечной недостаточностью).
Почти все люди в мире едят больше поваренной соли, чем надо, отметил в этой связи ведущий автор исследования, профессор Брюс Нил (Bruce Neal) из Института глобального здравоохранения Джорджа (Австралия). Повсеместное переключение на солезаменители может каждый год предотвращать миллионы преждевременных смертей, подчеркнул Нил. В связи с этим Нил и его коллеги призвали повысить производство солезаменителей во всем мире, а потребителям порекомендовали совсем отказаться от поваренной соли в пользу смеси, в которой часть хлорида натрия заменена хлоридом калия.