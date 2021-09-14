ФОТО | Мода вышла из карантина: Билли Айлиш и другие звезды на Met Gala

Темой сентябрьского благотворительного бала, озаглавленного "В Америке: модный лексикон", стал американский стиль в самых разных проявлениях.

В 2020 году Met Gala не проводилась из-за Covid-19, и прошедшая ночь не стала полным возвращением к жизни до вируса: например, в помещениях гости должны были носить маски.

Это, впрочем, не помешало празднику с красной ковровой дорожкой, экстравагантными нарядами и оркестром.

Его ведущими в этом году были певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака, актер Тимоти Шаламе и поэт Аманда Горман.



