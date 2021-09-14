Мода и стиль
14.09.2021, 10:33

ФОТО | Мода вышла из карантина: Билли Айлиш и другие звезды на Met Gala

 
В образе Билли Айлиш считывались отсылки к Мэрилин Монро
В образе Билли Айлиш считывались отсылки к Мэрилин Монро
Getty Images
В нью-йоркском Метрополитен-музее в понедельник прошел бал Института костюма. Стремясь наверстать упущенное за время пандемии, устроители одного из самых важных событий в мире моды решили провести два вечера - внеочередной в сентябре и традиционный в мае.

Темой сентябрьского благотворительного бала, озаглавленного "В Америке: модный лексикон", стал американский стиль в самых разных проявлениях.

В 2020 году Met Gala не проводилась из-за Covid-19, и прошедшая ночь не стала полным возвращением к жизни до вируса: например, в помещениях гости должны были носить маски.

Это, впрочем, не помешало празднику с красной ковровой дорожкой, экстравагантными нарядами и оркестром.

Его ведущими в этом году были певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака, актер Тимоти Шаламе и поэт Аманда Горман.

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...и это был не последний слой
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