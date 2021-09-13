ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как прошел в Таллинне показ бренда Mistjurin Design! На подиуме дебютировали непрофессиональные модели, мужчины и девушка-трансгендер

Дизайнер Денис Мистюрин с гостями показа Foto: Jelena Ivanova

10 сентября в Таллинне состоялся модный показ эстонского бренда Mistjurin Design. Поскольку концепция бренда состоит в том, что мода доступна всем, на подиум наряду с профессиональными моделями вышли девушки, не имеющие отношения к модельному бизнесу, абсолютно разного типажа, роста, веса. Также в показе принимали участие мужчины и девушка-трансгендер. Для многих это был дебют.