13.09.2021, 16:32
ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как прошел в Таллинне показ бренда Mistjurin Design! На подиуме дебютировали непрофессиональные модели, мужчины и девушка-трансгендер
Foto: Jelena Ivanova
10 сентября в Таллинне состоялся модный показ эстонского бренда Mistjurin Design. Поскольку концепция бренда состоит в том, что мода доступна всем, на подиум наряду с профессиональными моделями вышли девушки, не имеющие отношения к модельному бизнесу, абсолютно разного типажа, роста, веса. Также в показе принимали участие мужчины и девушка-трансгендер. Для многих это был дебют.
Совершенно разные образы, показанные на подиуме, были объединены одной идеей — подчеркнуть яркую индивидуальность и выделиться из толпы.
На этот раз дизайнер Денис Мистюрин работал в коллаборации с брендом Charms73Fashion, изготавливающим аксессуары из кожи. Кожаные портупеи, необычные пояса и другие, самые разнобразные, аксессуары помогли создать уникальные и неповторимые комплекты, придавая коллекции и показу в целом шарм и изюминку.
Над образами моделей трудились Alfiya Kozyreva и Michael Belosvetov.
Смотрите, как прошел показ и кто был в числе гостей, в репортаже фотографа Елены Ивановой: