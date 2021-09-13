Как определить нехватку кальция у себя или у ребенка? Объясняет эксперт из Эстонии(1)
По словам фармацевта Тырваской Центральной аптеки Benu Вирге Сокк, кальций выполняет множество различных задач в организме — начиная от роста костей и зубов и поддержания их здоровья, и до обеспечения нормального функционирования свертываемости крови, поддержания работы мышц и почек, регулирования клеточного обмена веществ и снижения артериального давления.
Нехватка кальция проявляется в костях и зубах
Запасы кальция в организме в основном аккумулируются в костях и зубах и лишь небольшая часть — в крови и других тканях. “Поскольку даже небольшие изменения уровня кальция в крови могут быть опасными для жизни, организм удерживает количество кальция в крови в очень точных пределах и в случае дефицита использует кальций, хранящийся в костях”, — объясняет аптекарь, как нехватка кальция угрожает здоровью костей и зубов, и почему на основании пробы крови нельзя сказать, что потребность организма в кальции покрыта.
Детям, беременным и кормящим матерям нужно больше кальция
“Кальций необходим для формирования костей ребенка. Если во время беременности не потребляется достаточного количество кальция, то организм забирает необходимый кальций для формирования плода из организма матери, и поэтому зубы матери могут крошиться, а кости становятся хрупкими”, — говорит Сокк о последствиях дефицита кальция, что означает необходимость будущим матерям внимательно следить за восполнением своих кальциевых запасов. “В то же время не принимайте слишком много кальция, так как это может сделать кости ребенка ломкими и увеличить риск родовых травм”, — призывает к умеренности фармацевт и рекомендует точно следовать инструкциям на упаковке при употреблении добавок для покрытия потребностей организма в кальции.
Фармацевт рассказывает, что помимо растущих детей, беременных женщин и кормящих матерей, потребность в кальции также выше после менопаузы, у спортсменов, у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, у тех, кто придерживается диет, а также у курильщиков и любителей кофе и чая, которые много употребляют этих напитков.
Мышечные судороги могут указывать на недостаток кальция
По словам провизора, наиболее частыми признаками дефицита кальция являются мышечные судороги, онемение рук и ног, легко ломающиеся зубы, сломанные ногти и секущиеся волосы, а также учащенное сердцебиение.
Разнообразное питание обеспечивает потребность в кальции у большинства людей, но, по словам аптекаря, веганы и люди, страдающим непереносимостью лактозы, должны уделять больше внимания своему питанию. “Важно следить за тем, чтобы ежедневное меню содержало достаточно продуктов, содержащих кальций, и стоит знать, что не только молочные продукты являются хорошими источниками кальция, но также капуста, мак, крапива, брокколи, шпинат, каши, лосось, сельдь и килька”, — перечисляет Сокк важные продукты для удовлетворения потребности в кальции.
“При усвоении кальция важно учитывать взаимодействие веществ. Усвоению кальция способствуют витамины D, A и C, магний, фосфор, марганец, ненасыщенные жирные кислоты, железо и лактоза”, — приводит Сокк примеры и добавляет, что усвоение кальция подавляется животным белком, цитрусовыми и чрезмерным употреблением кофе.