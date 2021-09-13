Как определить нехватку кальция у себя или у ребенка? Объясняет эксперт из Эстонии

По словам фармацевта Тырваской Центральной аптеки Benu Вирге Сокк, кальций выполняет множество различных задач в организме — начиная от роста костей и зубов и поддержания их здоровья, и до обеспечения нормального функционирования свертываемости крови, поддержания работы мышц и почек, регулирования клеточного обмена веществ и снижения артериального давления.

Нехватка кальция проявляется в костях и зубах

Запасы кальция в организме в основном аккумулируются в костях и зубах и лишь небольшая часть — в крови и других тканях. “Поскольку даже небольшие изменения уровня кальция в крови могут быть опасными для жизни, организм удерживает количество кальция в крови в очень точных пределах и в случае дефицита использует кальций, хранящийся в костях”, — объясняет аптекарь, как нехватка кальция угрожает здоровью костей и зубов, и почему на основании пробы крови нельзя сказать, что потребность организма в кальции покрыта.

Детям, беременным и кормящим матерям нужно больше кальция

“Кальций необходим для формирования костей ребенка. Если во время беременности не потребляется достаточного количество кальция, то организм забирает необходимый кальций для формирования плода из организма матери, и поэтому зубы матери могут крошиться, а кости становятся хрупкими”, — говорит Сокк о последствиях дефицита кальция, что означает необходимость будущим матерям внимательно следить за восполнением своих кальциевых запасов. “В то же время не принимайте слишком много кальция, так как это может сделать кости ребенка ломкими и увеличить риск родовых травм”, — призывает к умеренности фармацевт и рекомендует точно следовать инструкциям на упаковке при употреблении добавок для покрытия потребностей организма в кальции.