Талибы разрешили женщинам учиться в университетах. Но отдельно от мужчин

Министр по делам высшего образования в правительстве талибов Абдул Баки Хаккани заявил, что движение не намерено возвращаться к запрету на обучение женщин в школах и университетах, существовавшему с 1996 по 2001 год, когда “Талибан” находился у власти. Хаккани отметил, что новые руководители страны хотят “строить страну на основе того, что есть сегодня”.

Впрочем, новые порядки в университетах будут значительно строже, чем при светской власти. До прихода талибов женщины и мужчины учились в афганских университетах вместе, а от студенток не требовали соблюдать какой-либо дресс-код.

Теперь обучение будет раздельным, а женщин обяжут носить хиджаб — хотя Хаккани не уточнил, какая именно форма этой мусульманской одежды станет обязательной — закрывающая только волосы или все лицо. Власти также пересмотрят состав предметов, которые преподают в высших учебных заведениях.

По словам Хаккани, он хочет “создать разумную исламскую программу обучения, которая бы с одной стороны соответствовала принципам Ислама и нашим историческим ценностям, а с другой — позволила бы нам конкурировать с другими странами”.

Раздельное обучение также станет обязательным и в средних школах, однако в Афганистане подобная практика и так была общепринятой.

“С этим проблем не будет”



Некоторые опасаются, что раздельное обучение на практике приведет к тому, что женщины потеряют доступ к образованию, поскольку университеты далеко не всегда смогут обеспечить нужное число необходимых ресурсов, в том числе преподавателей нужного пола.



Как сообщает в воскресенье Guardian, недостаток женщин уже вызвал проблемы в некоторых университетах, администрация которых сообщила, что будет вынуждена прекратить преподавание некоторых курсов для студенток.

Но Хаккани заявил журналистам, что это не проблема. “Все зависит от возможностей университета, — сказал он. — Возможно также использование преподавателей-мужчин, которые могут вести занятия из-за занавески, или применение техники”.