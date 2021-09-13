Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года
Овен. Овнам на этой неделе повезет в поисках любви. Но лучше не уходить дальше знакомства или первого свидания, потому что планеты и звезды спутают карты: хороший человек может показаться плохим, а плохой — хорошим. В финансовой сфере нужно успеть сделать все самое важное до 14 сентября. С 15 числа будет гораздо сложнее начинать новые проекты и бороться за место под Солнцем.
Телец. У Тельцов ожидается повышение нервозности, особенно во второй половине недели. Лучше не ссориться ни с кем, даже если их будут специально провоцировать. Астрологи советуют Тельцам начать следовать правилам счастливой жизни. В период с 13 по 19 сентября можно быстро заметить положительный результат работы этих правил. Если совершать ошибки, которые Тельцы совершали ранее, их может ожидать повторение горького опыта прошлых месяцев или даже лет. Сейчас в безопасности могут быть только самые осторожные представители Знака.
Близнецы. Самый благоприятный день недели - вторник. Для Близнецов эта неделя будет похожа на американские горки: все будет складываться то очень хорошо, то очень неблагоприятно. Самое главное - показывать миру свои положительные стороны. Это касается всех людей, но Близнецов в особой степени. Также не стоит откладывать уборку, чтобы в родных стенах не могла аккумулироваться отрицательная энергия. Чем чище будет дома, тем проще станет жить. Еще астрологи советуют Близнецам временно отказаться от дальних поездок.
Рак. У Раков начинается время возможностей, пусть добиваться желаемого результата будет и непросто. Самое главное с 13 по 19 сентября — идти вперед, не сдаваясь. Это весьма перспективное время для Раков, поэтому им попросту нельзя сидеть без дела. Вполне возможно, что ради успеха в любви или в делах придется чем-то жертвовать. Чем именно, пока не известно, однако, по ходу дела все станет понятно. Нужно лишь быть чуточку внимательнее.
Лев. У Львов самой главной сферой жизни станет любовь. В ней они будут одними из самых удачливых людей, несмотря на неблагоприятный переход Марса в Весы. Львам удастся найти вторую половинку либо удержать ее рядом, если в отношениях проблемы. Также люди этого знака смогут перевести отношения на новый уровень. В бизнесе и в работе не стоит менять планы в последнюю секунду. Это чревато большими проблемами. Коллеги и партнеры могут потерять уважение ко Львам, если те перенесут важную встречу или изменят условия договоренности о сотрудничестве.
Дева. У Дев на этой неделе удача будет то приходить, то уходить, причем порой весьма непредсказуемо. Благоприятные дни могут становиться опасными и наоборот, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют этим людям помнить о правилах, которыми пользуются успешные люди, чтобы привязать к себе удачу и не терять ее в сложных ситуациях сейчас и впредь. На этой неделе лучше не совершать дорогостоящих покупок, не подписывать бумаг. Успех будет сопутствовать не излишеству, а умеренности. Важно уметь не только работать, но и отдыхать.
Весы. Весам на жизненном пути могут начать встречаться токсичные люди и энергетические вампиры. Эта неделя - то самое время, когда нужно действовать в одиночку, без чужих советов и рекомендаций. Так Весы смогут обойти стороной лишние проблемы. Астрологи отмечают, что наступает время, когда очень полезной будет помощь окружающим. Нужно почаще откликаться на просьбы близких людей, но не превращать это в альтруизм. Здоровый эгоизм тоже должен присутствовать. Это благоприятное время для сильных, самодостаточных людей.
Скорпион. Скорпионам стоит начать действовать. Это касается как любовной, так и финансовой сфер жизни. Сейчас нельзя сидеть и ждать у моря погоды. Ночные светила подарят Скорпионам много сил и энергии, которую стоит пустить в дела. Не нужно забывать и про отдых, который тоже можно без проблем сделать интересным и захватывающим. Также представителям данного Знака стоит посвятить себя поиску предназначения. Звезды и планеты откроют Скорпионам различные тайны и подскажут наикратчайший путь к успеху.
Стрелец. Семейным представителям Знака стоит как можно больше времени проводить с семьей и близкими. Это очень важно, ведь в окружении любимых людей будет быстрее восстанавливаться биополе. Всем Стрельцам, которые застряли в тупике и не знают, что делать дальше, астрологи советуют воспользоваться советами от том, как изменить свою жизнь. В любовной сфере Стрельцам стоит опасаться измен. Они сами или их вторая половинка могут захотеть приключений и новизны. Это достаточно опасный период. в который нельзя оставлять любимого человека одного.
Козерог. Самые опасные дни для Козерогов - 15 и 19 сентября. В это время им стоит пользоваться простыми способами привлечения удачи, потому что фортуна отвернется от них. Начинается время, в которое звезды и планеты захотят проверить Козерогов на прочность, но за успешное прохождение испытаний они наградят этих людей. Чем именно, не известно, но определенно жизнь Козерогов, которые справятся с трудностями, улучшится. Самое главное сейчас - проявлять скромность и не торопиться с выводами относительно окружающих людей.
Водолей. Привлечь в свою жизнь любовь, удачу и достаток Водолеям помогут советы фэн-шуй. Восточное учение будет как нельзя кстати в этот относительно благоприятный период. Это удачное время для преобразования своего дома. Можно делать генеральную уборку, покупать цветы, декор, заводить животных, начинать ремонт, совершать переезд. У сожалению, с 13 по 19 число усидеть на двух стульях не получится, поэтому астрологи настоятельно советуют заранее выбрать основную сферу, чтобы не распылять энергию впустую.
Рыбы. Рыбам звезды с планетами спутают все карты. Эти люди начнут совершать типичные для них жизненные ошибки. Астрологи советуют прислушиваться к людям с консервативными взглядами на жизнь. Да, они могут мыслить стереотипно, но в их словах и действиях будет доля истины. Рыбам сейчас нельзя рисковать, поэтому совет любого человека может оказаться истинным спасением от неприятностей. Астрологи советуют рожденным под этим Знаком не ставить ультиматумов окружающим и не спорить лишний раз с токсичными людьми.