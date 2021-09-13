Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года

Овен. Овнам на этой неделе повезет в поисках любви. Но лучше не уходить дальше знакомства или первого свидания, потому что планеты и звезды спутают карты: хороший человек может показаться плохим, а плохой — хорошим. В финансовой сфере нужно успеть сделать все самое важное до 14 сентября. С 15 числа будет гораздо сложнее начинать новые проекты и бороться за место под Солнцем.

Телец. У Тельцов ожидается повышение нервозности, особенно во второй половине недели. Лучше не ссориться ни с кем, даже если их будут специально провоцировать. Астрологи советуют Тельцам начать следовать правилам счастливой жизни. В период с 13 по 19 сентября можно быстро заметить положительный результат работы этих правил. Если совершать ошибки, которые Тельцы совершали ранее, их может ожидать повторение горького опыта прошлых месяцев или даже лет. Сейчас в безопасности могут быть только самые осторожные представители Знака.

Близнецы. Самый благоприятный день недели - вторник. Для Близнецов эта неделя будет похожа на американские горки: все будет складываться то очень хорошо, то очень неблагоприятно. Самое главное - показывать миру свои положительные стороны. Это касается всех людей, но Близнецов в особой степени. Также не стоит откладывать уборку, чтобы в родных стенах не могла аккумулироваться отрицательная энергия. Чем чище будет дома, тем проще станет жить. Еще астрологи советуют Близнецам временно отказаться от дальних поездок.

Рак. У Раков начинается время возможностей, пусть добиваться желаемого результата будет и непросто. Самое главное с 13 по 19 сентября — идти вперед, не сдаваясь. Это весьма перспективное время для Раков, поэтому им попросту нельзя сидеть без дела. Вполне возможно, что ради успеха в любви или в делах придется чем-то жертвовать. Чем именно, пока не известно, однако, по ходу дела все станет понятно. Нужно лишь быть чуточку внимательнее.