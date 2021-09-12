“С моим ребенком этого не случится” и еще 6 опасных мифов о подростковых самоубийствах

Те, кто говорят о намерении совершить самоубийство, никогда этого не сделают

Статистика и история опровергают этот факт: многие люди — в том числе и среди знаменитостей — имели суицидальные наклонности или напрямую говорили о желании покончить с собой за некоторое время до совершенной или удавшейся попытки.

Во многих (но не всех) случаях молодые люди, которые пытаются совершить самоубийство, своим поведением или словами подают некий знак своим близким.

Обсуждение суицида может быть неприятным, тревожным и дискомфортным, но если ребенок пришел поговорить с вами об этом, не отнекивайтесь и не переводите тему, не создавайте у него ощущение, что вы не воспринимаете его всерьез. К подобному поведению и комментариям, независимо от того, были ли они высказаны серьезно или в шутку, следует относиться серьезно, так как они могут отражать суицидальные намерения.

Самоубийства заразны

Когда происходит серия самоубийств среди подростков, возникает ощущение, что статистика серьезно изменилась в худшую сторону. На самом деле так называемые кластерные самоубийства — когда люди один за другим по своей воле уходят из жизни в какой-то одной географической точке — не означают, что в стране произошел резкий рост суицидов.

Однако ребенку, читающему СМИ или наблюдающему, как возникают стихийные мемориалы, именно так может и показаться. Тут вам необходимо поддержать его, потому что подросток, особенно находящийся в кризисе, может почувствовать себя уязвимым и ошибочно предположить, что попытка самоубийства теперь считается “нормальной” частью взросления. Без информации, основанной на фактах, легко запутаться и оказаться в ловушке кластерного суицида.

С собой кончают только депрессивные подростки