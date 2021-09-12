“С моим ребенком этого не случится” и еще 6 опасных мифов о подростковых самоубийствах(1)
Те, кто говорят о намерении совершить самоубийство, никогда этого не сделают
Статистика и история опровергают этот факт: многие люди — в том числе и среди знаменитостей — имели суицидальные наклонности или напрямую говорили о желании покончить с собой за некоторое время до совершенной или удавшейся попытки.
Во многих (но не всех) случаях молодые люди, которые пытаются совершить самоубийство, своим поведением или словами подают некий знак своим близким.
Обсуждение суицида может быть неприятным, тревожным и дискомфортным, но если ребенок пришел поговорить с вами об этом, не отнекивайтесь и не переводите тему, не создавайте у него ощущение, что вы не воспринимаете его всерьез. К подобному поведению и комментариям, независимо от того, были ли они высказаны серьезно или в шутку, следует относиться серьезно, так как они могут отражать суицидальные намерения.
Самоубийства заразны
Когда происходит серия самоубийств среди подростков, возникает ощущение, что статистика серьезно изменилась в худшую сторону. На самом деле так называемые кластерные самоубийства — когда люди один за другим по своей воле уходят из жизни в какой-то одной географической точке — не означают, что в стране произошел резкий рост суицидов.
Однако ребенку, читающему СМИ или наблюдающему, как возникают стихийные мемориалы, именно так может и показаться. Тут вам необходимо поддержать его, потому что подросток, особенно находящийся в кризисе, может почувствовать себя уязвимым и ошибочно предположить, что попытка самоубийства теперь считается “нормальной” частью взросления. Без информации, основанной на фактах, легко запутаться и оказаться в ловушке кластерного суицида.
С собой кончают только депрессивные подростки
Действительно, подростки находятся в группе риска развития депрессии — во многом из-за неустойчивого режима сна и гормональной перестройки. Усугубляет ситуацию отсутствие у них жизненного опыта — они не могут распознать депрессию, считая свою “хандру” результатом отчаянной безнадежности, которую, по их ощущениям, испытывают только они. И да, подростки в депрессии нуждаются в лечении, потому что они оказываются уже в другой группе риска — риска совершения самоубийства.
Но суицидальные наклонности подростков объясняются не только депрессией, хотя большинство думает именно так. У многих подростков идея покончить жизнь самоубийством вызвана мимолетными эмоциями, а не продолжительным ощущением угнетенности. Они просто хотят быстрого выхода из ситуации, которая кажется
тяжелой и мрачной или с которой невозможно справиться. Причиной их суицидальных мыслей может быть множество разных вещей — от стыда до страха быть отвергнутым.
Это все музыка/игры/интернет
Это один из самых распространенных мифов о подростковых самоубийствах — мол, наслушаются всякого и давай вешатся. Да, музыка, которую они слушают, игры, которыми интересуются, и книги, которые читают, могут быть по-настоящему мрачными и даже страшными и отталкивающими. Но сами по себе они не становятся причинами самоубийств.
Напротив, агрессивная музыка и компьютерные игры влияют на подростков положительно: с помощью этих развлечений они выплескивают агрессию, находят в них отдушину и глушат чувство одиночества.
Споры о том, влияет ли публикующийся в медиа контент о самоубийствах своеобразной глорификацией суицида, ведутся до сих пор. Но мы убеждены, что хорошо и объективно поданные сведения могут стать хорошим подспорьем в информировании и просвещении семей о подростковых суицидах.
Самоубийства совершают только подростки из неблагополучных семей
Самоубийства совершают самые разные люди, которых нельзя объединить в какую-то группу по признаку пола, расы, воспитания, уровня образования, этнической принадлежности или социально-экономических факторов. Люди из разных слоев населения так или иначе подвержены мыслям о причинении себе вреда.
Конечно, есть факторы, которые считаются способствующими формированию суицидальных мыслей — например, семейное насилие или все те же депрессивные эпизоды. Но они происходит в том числе и с самыми благополучными детьми.
Если подросток решил покончить с собой, пути назад нет
Это распространенное заблуждение основано на вере в невозможность “отменить судьбу” и магическом мышлении. На самом деле утверждение о том, что если уж подросток решил себя убить, то он это сделает, неверно.
Даже подростки, которые кажутся совершенно серьезно настроенными на самоубийство, все еще не уверены в своем выборе. Неважно, опрометчивое ли это решение или что-то, что они обдумывали и планировали в течение нескольких недель, в последний момент они все равно обязательно будут пытаться откатить все назад, сомневаться и подвергать свой выбор сомнению.
Они ищут решение, которое поможет остановить ту боль, которую они испытывают. И этот факт делает жизненно важным доверительный разговор с подростком и донесение до него мысли о том, что самоубийство — это решение временной проблемы, но его нельзя отменить.
Хорошая новость в том, что большинство подростков открыты и ждут помощи — от родителей или профессионалов. Они хотят, чтобы им помогли справиться с их сложными чувствами. И даже если поначалу будет казаться, что подросток отвергает поддержку или участие в решении проблемы третьей стороны (психотерапевта), это может стать неоценимым вкладом в спасение его жизни.
С моим ребенком этого не случится
Как мы уже поняли, случиться это может с каждым. К сожалению, вы можете совершить смертельную ошибку, если сочтете, что ваш ребенок находится вне опасности. Помните, что далеко не всегда можно заметить внешние признаки суицидальных настроений — совсем необязательно, что ребенок, задумавший забрать свою жизнь, ведет себя странно, совершает опасные действия и размахивает руками невпопад. Переживания, происходящие у него внутри, могут быть похуже замкнутого поведения и полностью черного гардероба.
Так что разговаривайте со своим тинейджером. Даже если он не ведет себя так, как будто не хочет, чтобы вы были рядом. Если вы постоянно присутствуете в жизни подростка, вы даете возможность на вас положиться и довериться.
А ваш подросток может удивить вас, поделившись очень личной информацией в самый неожиданный момент. То, что начинается как совместная уборка со стола после ужина, может превратиться в откровенную беседу. Если вы откажетесь слушать, вы можете упустить очень важные вещи.
Более того, не бойтесь говорить с подростком о проблеме самоубийства. Простой разговор о самоубийстве не повысит вероятность того, что ваш ребенок попытается совершить его. Это может показаться нелогичным, но несколько откровенных разговоров о самоубийстве могут иметь прямо противоположный эффект — и защитить жизнь вашего ребенка.