40 смен подгузников в день: мама рассказала о жизни с четверняшками(2)
Жители штата Калифорния, 37-летние Сантина и Эдриан Монреал, долгие годы не могли стать родителями. В сентябре 2017 года Сантина забеременела естественным путем, но у нее случился выкидыш, после чего беременность никак не наступала. В итоге пара прибегла к помощи ЭКО, но и тут достичь цели удалось далеко не сразу. Сантина забеременела только с шестой попытки, в июле 2020 года. А на сроке семь недель их с мужем поджидал огромный сюрприз — оказалось, что Сантина беременна не одним, а сразу четырьмя малышами, пишет The Sun.
20 января 2021 года Сантине сделали экстренное кесарево сечение, и на свет появились два мальчика и две девочки: Себастиан, Эйден, Ария и Севилла. Самая крупная из малышей, Ария, весила почти полтора килограмма, а самая маленькая, Севилла, — чуть более 700 граммов. Малышке пришлось провести в больнице более двух месяцев, а ее братья и сестра были выписаны через полтора месяца после рождения. Но в итоге все четверняшки оказались дома — с мамой и папой, у которых началась “веселая жизнь”.
По словам Сантины, ее день начинается в три часа ночи, когда она встает, чтобы сцедить молоко. Потом она снова ложится и спит до шести утра, затем кормит малышей и собирается на работу (она работает менеджером в области недвижимости). Эстафету перенимает Эдриан, удаленно работающий страховым брокером. Он кормит малышей из бутылочки и заботится о них в течение дня. В семь вечера домой возвращается Сантина, сцеживается и включается в бесконечный водоворот дел.
Поначалу четверняшки ели каждые три часа. “Это было, конечно, изматывающе, — говорит Сантина. — В день уходило 32 бутылочки молока и смеси, сейчас это количество уменьшилось до 20, что тоже много. Подгузники приходится менять до сорока раз в день”. Ну и, конечно, у Монреалей очень много стирки, а также много расходов на детские вещи, смесь и другие товары, связанные с детьми. Но они ни о чем не жалеют.
“Это сумасшедший дом и невероятно утомительно — но моя мечта осуществилась, поэтому я ни на что не жалуюсь. С четверняшками, конечно, приходится крутиться, но я не променяю их ни на что, они настоящее чудо”, — говорит Сантина.