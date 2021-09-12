40 смен подгузников в день: мама рассказала о жизни с четверняшками

Жители штата Калифорния, 37-летние Сантина и Эдриан Монреал, долгие годы не могли стать родителями. В сентябре 2017 года Сантина забеременела естественным путем, но у нее случился выкидыш, после чего беременность никак не наступала. В итоге пара прибегла к помощи ЭКО, но и тут достичь цели удалось далеко не сразу. Сантина забеременела только с шестой попытки, в июле 2020 года. А на сроке семь недель их с мужем поджидал огромный сюрприз — оказалось, что Сантина беременна не одним, а сразу четырьмя малышами, пишет The Sun.

EXCLUSIVE for @TheSun - A mum of quadruplets has opened up about her 'chaotic' mornings with four babies which involve getting up at 3am to pump, feeding every three hours, and going through 40 nappies a day and 32 bottles a day 👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻https://t.co/ozLdObWyMc

🖋️ @emma_dunn98 — SWNS RealLifeStories (@SWNSRealLife) September 7, 2021

20 января 2021 года Сантине сделали экстренное кесарево сечение, и на свет появились два мальчика и две девочки: Себастиан, Эйден, Ария и Севилла. Самая крупная из малышей, Ария, весила почти полтора килограмма, а самая маленькая, Севилла, — чуть более 700 граммов. Малышке пришлось провести в больнице более двух месяцев, а ее братья и сестра были выписаны через полтора месяца после рождения. Но в итоге все четверняшки оказались дома — с мамой и папой, у которых началась “веселая жизнь”.

По словам Сантины, ее день начинается в три часа ночи, когда она встает, чтобы сцедить молоко. Потом она снова ложится и спит до шести утра, затем кормит малышей и собирается на работу (она работает менеджером в области недвижимости). Эстафету перенимает Эдриан, удаленно работающий страховым брокером. Он кормит малышей из бутылочки и заботится о них в течение дня. В семь вечера домой возвращается Сантина, сцеживается и включается в бесконечный водоворот дел.