Где поесть с ребенком? Смотрите, какие рестораны в Эстонии признаны самыми дружелюбными к семьям с детьми

“Дружелюбие к семейным визитам — не что-то само собой разумеющееся. Оно не приходит в одночасье или на автопилоте, а является плодом длительной работы. Мы хотим и в будущем продолжить традицию маркировки ориентированных на семьи ресторанов, чтобы выбор места для еды был как можно более легким для семей, а также, чтобы сделать эстонские заведения питания и общество более дружественными по отношению к семьям”, — отметила на мероприятии президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

Семейными ресторанами 2021 года стали: ресторан Allee, Babyback Ribs & BBQ, ресторан GoSpa (любимый семейный ресторан), кафе Julius, кафе Asparagus, бистро Lore, ресторан Lucca (любимый семейный ресторан), Mack Bar-B-Que Beachclub, Mack Bar-B-Que Mustamäe Keskus, Mack Bar-B-Que Valge Maja, Noarootsi Lokaal, ресторан Nero, ресторан Pann & Kook, Ristorante, Flavore, кафе Rohuaia, Saaremaa Veski, Snoob Resto, ресторан Tulivee и Ugandi Resto.

По словам Керлин Миклас, представителя ресторана Lucca, удостоенного золотого знака и ставшего любимцем семей, их привлекательность заключается в индивидуальности: “Мы очень благодарны за то, что это заметили и признали. Мы стремимся быть местом, куда каждый хотел бы ходить ежедневно. Мы приветствуем детей, взрослых, а также домашних животных”.

Помимо вручения наград, президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап и министр социальной защиты Сигне Рийсало открыли выставку рисунков “Место семейного питания”, созданных 101 ребенком из многодетных семей — детсадовцами и школьниками. Рисунки отражают представления детей о любимых блюдах, интерьерах ресторанов, цветах головных уборов и фартуков шеф-повара, веселых играх и многом другом. Выставка будет открыта в замковом парке Маарьямяэ еще неделю.