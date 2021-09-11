МНЕНИЕ | "Я ненавижу шопинг – и вот почему"

Это может прозвучать грустно для многих предпринимателей, но с сожалением вынуждена констатировать: уже много лет я ненавижу ходить по магазинам. Не просто ходить за продуктами, но и таскаться по магазинам в поисках одежды и других вещей. То есть ненавижу шопинг. И даже интернет-магазины не вызывают во мне никакого восторга.

Да и в целом мысль о новых вещах, предметах гардероба, украшениях или о новой мебели рождает во мне исключительно чувство тревоги.

Еще сильнее это чувство становится от того, что, например, одежды предлагается просто неимоверное количество, особенно в интернете. Или что покупка электроники сопряжена с огромным риском: мне просто ужасно не везет со всякими приборами.

Возможно, моя ненависть - это часть стратегии приспособления к ухудшающейся экономической ситуации, в которой не будет средств на покупку роскоши. Или подсознательная благая весть об экологичном потреблении: не надо увеличивать количество дерьма на свалках и в мировом океане.

Ужасным кажется и то, что качество многих брендов, которым я доверяла раньше, упало ниже дна. Так что дорогое или дешевое - никогда нельзя быть уверенным, проживет ли вещь долго.

Но есть и третья причина.

В США сфера обслуживания стала крупнейшим работодателем уже сто лет назад, а частные услуги обогнали производство товаров в структуре ВВП после Второй мировой войны. В Финляндии это произошло гораздо позже, но сейчас больше 70 процентов работяг занято в сфере обслуживания. А в последнее десятилетие еще и потребление переключилось с товаров на услуги.

Эти перемены заметны - хоть и не так сильно, как диванные подушки в осенних цветах или сверкающие новизной декоративные металлические олени при входе в универмагах.

В особенности миллениалы, то есть родившиеся в период с 1981 по 1996 год, сделали выбор в пользу потребления впечатлений, потребления некоего образа жизни.