МНЕНИЕ | "Я ненавижу шопинг – и вот почему"(1)
Это может прозвучать грустно для многих предпринимателей, но с сожалением вынуждена констатировать: уже много лет я ненавижу ходить по магазинам. Не просто ходить за продуктами, но и таскаться по магазинам в поисках одежды и других вещей. То есть ненавижу шопинг. И даже интернет-магазины не вызывают во мне никакого восторга.
Да и в целом мысль о новых вещах, предметах гардероба, украшениях или о новой мебели рождает во мне исключительно чувство тревоги.
Еще сильнее это чувство становится от того, что, например, одежды предлагается просто неимоверное количество, особенно в интернете. Или что покупка электроники сопряжена с огромным риском: мне просто ужасно не везет со всякими приборами.
Возможно, моя ненависть - это часть стратегии приспособления к ухудшающейся экономической ситуации, в которой не будет средств на покупку роскоши. Или подсознательная благая весть об экологичном потреблении: не надо увеличивать количество дерьма на свалках и в мировом океане.
Ужасным кажется и то, что качество многих брендов, которым я доверяла раньше, упало ниже дна. Так что дорогое или дешевое - никогда нельзя быть уверенным, проживет ли вещь долго.
Но есть и третья причина.
В США сфера обслуживания стала крупнейшим работодателем уже сто лет назад, а частные услуги обогнали производство товаров в структуре ВВП после Второй мировой войны. В Финляндии это произошло гораздо позже, но сейчас больше 70 процентов работяг занято в сфере обслуживания. А в последнее десятилетие еще и потребление переключилось с товаров на услуги.
Эти перемены заметны - хоть и не так сильно, как диванные подушки в осенних цветах или сверкающие новизной декоративные металлические олени при входе в универмагах.
В особенности миллениалы, то есть родившиеся в период с 1981 по 1996 год, сделали выбор в пользу потребления впечатлений, потребления некоего образа жизни.
Это было очень видно летом, когда соцсети пестрели фотографиями из туристических поездок. На этих снимках люди поднимались на хребты национального парка Коли, занимались дайвингом в Норвегии и серфингом в Ханко, чокались бокалами с джин-тоником, шли с ребенком в поход на природу и кормили своих собак шоколадным мороженым.
Благодаря этому тренду возникла целая когорта инновационных компаний вроде Airbnb, Uber, Wolt или даже Tinder. И новые появляются чуть ли не каждый день. В то же время традиционные торговые центры, универмаги и сетевые магазины погрязли в ворохе проблем.
В Америке уже давно говорят о смерти универмагов: непрятности Stockmann знакомы Macy's и JCPenney по ту сторону Атлантики. Ещё и интернет-торговля подстегивает эти трудности.
Признаюсь: я тоже обожаю впечатления. Наше послевоенное поколение не всегда это понимает, потому что впечатления невидимы и мимолетны - и кажутся пустой тратой денег. Но для сохранения всего преходящего, к счастью, придуманы соцсети, в которых можно прорекламировать хайлайты своей жизни. Я и сама недавно хвасталась тем, что пробежала полумарафон.
Разрастание сферы обслуживания по законам консюмеризма означает создание новых потребностей. Если раньше хватало одного похода к парикмахеру в месяц, то сейчас надо регулярно делать брови, ресницы и губы.
А можно приобрести пособие по глубокому дыханию, услугу по организации домашнего пространства и контролю за временем или консультацию психолога для собак. Разные виды фитнеса появляются, как грибы после дождя.
Туроператор готов организовать посреди глуши безопасный сплав по реке с порогами, после которого теплое такси привезет сразу в джакузи. И самому ни о чем заботиться не надо.
И в этом, в принципе, нет ничего плохого. Догадайтесь, потратила ли я летом деньги на сплав по реке? Заодно я задумалась, до каких границ может дойти развитие этой отрасли. Или любую сферу жизни можно коммерциализировать и извлекать из нее выгоду? Приводит ли коммерческая свобода выбора к повышению личной свободы?
Над последним вопросом стоит задуматься глубже.
И еще одно.
Услуги, впечатления и образование стоят больше, чем один поход в Tokmanni. И не все из этого экологично.
Меньше может быть больше, но это больше обходится значительно дороже.
Аста Леппя
Старые походные штаны автора порвались этим летом, потому что она не захотела покупать новые.