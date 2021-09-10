Нарколог предупредил об особой опасности алкоголя для женщин

По его словам, для мужчин особенно вредно пиво, так как оно содержит фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами.

“А у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность — у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь. Поэтому злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности. Алкоголь для женщин максимально опасен”, — приводит его слова “РИА Новости”.

29 июля было опубликовано исследование ученых, согласно которому употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

Согласно данным специалистов, употребление менее шести стандартных стаканов алкоголя в неделю связано с самым низким риском развития фибрилляции предсердий (ФП). ФП — это нерегулярная и учащенная частота сердечных сокращений, которая может увеличить риск инсульта, сердечной недостаточности и других сердечных осложнений. Среди симптомов — учащенное сердцебиение, одышка и слабость.

23 июля доктор наук, профессор пищевой биотехнологии, экс-директор Виншампанкомбината Геннадий Пищиков сообщил, что дискуссии о влиянии алкогольных напитков на организм ведутся уже более 30 лет, однако убедительной базы на этот счет пока получить не удалось.

При этом все же существуют усредненные нормальные показатели, добавил он. Так, молодым женщинам разумно выпивать в день по 50-125 мл хорошего сухого красного вина. При этом профессор акцентировал внимание именно на “хорошем вине”. Мужчинам, как отметил специалист, можно выпивать в два раза больше миллилитров напитка. С возрастом эта норма подлежит корректировке, заключил Пищиков.