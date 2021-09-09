Красивая традиция! Молодожены из Эстонии в качестве свадебного подарка собрали пожертвования для животных из питомника
Так к нам обратились Вероника и Дмитрий, которые решили каждому гостю на свадьбе в качестве подарка сделать благотворительный браслет - lucky charm. Деньги, которые могли бы пойти на оплату свадебных расходов, были пожертвованы нуждающимся животным. Чтобы браслеты соответствовали торжественному случаю, мы обратились за помощью к ювелиру Helmelind, который с радостью подставил плечо животным приюта.
“Мы хотели совместить подарок гостям свадьбы с благотворительностью, потому что не хотели дарить бессмысленные вещи. Браслет показался хорошей идеей, потому что его могут носить как женщины, так и мужчины.
На празднике у гостей была также возможность сделать пожертвование для питомника самостоятельно. Позже от своего имени и всех гостей сделали перевод на банковский счет питомника. Всем очень понравилась эта идея“ — вдохновляют Вероника и Дмитрий и других последовать их примеру. Молодая пара собрала для животных приюта 504 евро.
Несколько дней спустя мы встретились с Марги и Каймо, которые также решили в свой день свадьбы сделать доброе дело.
Марги рассказывает: ” Наше уважение и забота о животных всегда была наравне с заботой о людях. Потому свадьба и благотворительность, естественно, были неразделимы. Мы попросили гостей вместо букетов цветов дарить вещи, которые пойдут на благотворительность в питомник. Также мы сделали красивую коробку для пожертвований, с фотографиями животных приюта и рассказами о том, почему и как они туда попали. Так как мы работаем в сфере медицины, мы хотели пожертвовать именно на лечение животных. Мы знаем, что прежде чем каждый любимец найдет свой настоящий дом, ему, как правило, требуется надлежащий уход за здоровьем и серьезная ветеринарная помощь. Рядом с коробкой для пожертвования был наш любимый пёс Байрон, которого мы взяли уже взрослым из приюта год назад. Более прекрасного члена семьи найти невозможно.
Вечером посчитали сумму пожертвований — 1050 евро! Неописуемо приятно было видеть, что и гости искренне были рады. Вместе — легче.”
“Решение этих двух молодых пар в свой день любви сделать доброе дело заслуживает глубокого поклона. Мы верим, что это на многих из нас повлияет вдохновляюще, и много цветов на свадьбы и дни рождения останутся несрезанными”, — говорят представители Varjupaikade MTÜ.
Если у вас есть желание в свой особенный день помочь животным из приюта, но вы затрудняетесь с идеей для реализации доброго дела, одна из легких возможностей для этого — создать благотворительную инициативу в среде Ma Armastan Aidata.
Если же у вас уже есть четкий план, как соединить помощь бездомным животным и свой праздник, обратитесь к нам напрямую по электронной почте toetus@varjupaik.ee, и мы будем рады принять участие.