Джилл Байден вернулась к преподаванию в колледже. Впервые в истории жена президента США работает вне Белого дома

Ранее The Washington Post сообщал, что Джилл Байден будет преподавать в колледже два дня в неделю — по вторникам и четвергам. Она ведет курс по написанию академических эссе.

70-летняя Джилл Байден — первая жена президента в истории США, имеющая полноценную работу за пределами Белого дома. Ранее она была первой работающей женой вице-президента США — когда муж Джилл и нынешний президент США Джо Байден занимал пост вице-президента в 2009-2017 годах при президенте Бараке Обаме.

После избрания Джо Байдена на должность президента Джилл Байден не прекратила преподавание, однако с началом пандемии вела занятия в дистанционном формате.

Раньше первые леди страны не работали вне дома, особенно когда их домом становился Белый дом. Они поддерживали мужей, воспитывали детей и исполняли роль хозяйки дома. Некоторые первые леди выступали в роли специальных посланников для своих мужей (англ. яз.). ASSOCIATED PRESS

Джилл Байден начала преподавать в 1976 году - через год после встречи с Джо Байденом. В Общественном колледже Северной Виргинии она работает с 2009 года.