4 вида боли, при которых нужно обращаться к гинекологу

“Сегодня мы знаем, что эндометриоз — это не заболевание, которое вдруг появляется у женщины в 25–30 лет.

Оно возникает раньше, вероятно, некоторые даже рождаются с ним — и работать с ним нужно как с хроническим.

То есть, уделять внимание профилактике”, — объяснила специалист.

Как подчеркнула Ирина Кузнецова, в лечении эндометриоза сегодня достигнуты заметные успехи, причем речь идет о неинвазивных методах. Эмпирическая гормональная терапия, в частности, препаратом диеногест, позволяет избавить женщину от многих симптомов — и прежде всего, от боли во время месячных.

“К боли нужно проявлять внимание до того, как она стала хронической”, — отметила врач-эндокринолог.

Какие же виды боли с высокой вероятностью свидетельствуют об эндометриозе?

дисменорея — боль, которая начинается в первый день менструации, продолжается больше суток или вынуждает принимать обезболивающие;

тяжелая дисменорея — боль, которая длится свыше трех суток и не купируется анальгетиками;

диспареуния — боль при глубоком проникновении во время полового акта;

нециклическая тазовая боль, особенно если она продолжается более трех месяцев подряд.

Ирина Кузнецова сказала, что при возникновении таких видов боли женщине нужно сходить к гинекологу — независимо от возраста: эндометриоз может проявиться и у подростков.

“Если боль не купируется ибупрофеном, если поначалу умеренная боль прогрессирует от месячных к месячным, если случаются боли в области малого таза вне периода менструации, если выделения во время месячных оказываются очень обильными — все это весомые поводы записаться к врачу”, — обратила внимание эксперт.

Тем женщинам, у которых диагностирован эндометриоз или наблюдаются боли при месячных, она рекомендовала противовоспалительную диету — то есть, приближенную к так называемой “средиземноморской”: со включением рыбы, брокколи и капусты, минимумом мяса. Здоровый образ жизни — прежде всего, гигиена сна — также поможет снизить остроту приступов.