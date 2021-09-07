“Планку” признали безопасной для гипертоников

Уже доказано, что регулярные физические нагрузки помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления. Однако в настоящее время изометрические упражнения на сопротивление (IRT), при которых мышцы сокращаются, но не растягиваются, в том числе их самую популярную разновидность — “планку” — пациентам с гипертонией выполнять не рекомендуется. Это связано с тем, что при статическом напряжении, особенно если задействованы большие группы мышц, происходит существенное повышение кровяного давления, что может иметь нежелательные последствия. Гораздо более безопасными в этом смысле считаются традиционные силовые упражнения, такие как поднятие тяжестей, а также аэробные нагрузки — пешая ходьба, бег, велосипед.

Чтобы проверить, опасны ли IRT для людей с гипертонией и помогает ли такой тип упражнений держать давление под контролем, ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), статья которых опубликована в журнале Hypertension Research, провели систематический обзор и метаанализ результатов 22 клинических исследований на эту тему. В общей сложности в них принимали участие более тысячи мужчин и женщин с гипертонией, средний возраст которых составлял 56 лет.

В итоге авторы пришли к выводу, что IRT вполне безопасны при гипертонии (на почти 40 тысяч подходов к выполнению упражнений приходится всего один случай негативных последствий). При этом такой тип тренировок “работает” не хуже, чем препараты для снижения артериального давления, позволяя эффективно контролировать его уровень в течение суток.

Огромное преимущество IRT заключается в том, что такие упражнения очень просты и для их выполнения не нужно много времени — для получения нормализующего давление эффекта достаточно заниматься всего по 12 минут в день два-три раза в неделю, отмечают исследователи.



