5 секретов успеха от премьер-министра Эстонии Каи Каллас

Как достигать целей, в том числе тех, которые не вы сами поставили перед собой? 5 советов от Каи Каллас:

1. Когда вы строите планы, не упускайте из виду возможности, которые могут быть повсюду.

2. Вкладывайте душу в любую работу, которую вы делаете, и сосредоточьтесь на ее содержании.

3. Относитесь ко всем с уважением. Представьте, что вы встречаете каждого человека дважды на своем пути: один раз, когда вы поднимаетесь в гору, а второй — когда спускаетесь с нее.

4. Помогайте другим. Помогая другим, вы помогаете себе. Добро всегда возвращается.

5. Обращайте внимание на то, какие цели вы ставите перед собой, а какие возлагают на вас другие. Сосредоточьтесь на своих собственных целях.