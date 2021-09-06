06.09.2021, 11:10
5 секретов успеха от премьер-министра Эстонии Каи Каллас(1)
Foto: Erlend Štaub
В минувшие выходные премьер-министр Эстонии Кая Каллас стала одной из спикеров конференции “Твоя жизнь. Твои правила. Ты важен”, организованной известным эстонским женским журналом Anne & Stiil. Кратким содержанием своей речи она поделилсь в своем Инстаграм.
Как достигать целей, в том числе тех, которые не вы сами поставили перед собой? 5 советов от Каи Каллас:
1. Когда вы строите планы, не упускайте из виду возможности, которые могут быть повсюду.
2. Вкладывайте душу в любую работу, которую вы делаете, и сосредоточьтесь на ее содержании.
3. Относитесь ко всем с уважением. Представьте, что вы встречаете каждого человека дважды на своем пути: один раз, когда вы поднимаетесь в гору, а второй — когда спускаетесь с нее.
4. Помогайте другим. Помогая другим, вы помогаете себе. Добро всегда возвращается.
5. Обращайте внимание на то, какие цели вы ставите перед собой, а какие возлагают на вас другие. Сосредоточьтесь на своих собственных целях.