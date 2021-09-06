Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Овен. У Овнов начинается время, когда звезды и планеты искажают всё, что происходит вокруг. Астрологи рекомендуют людям данного знака не надеяться на случайность. Также на этой неделе многим Овнам захочется реализовать старые планы, но лучше этого не делать. Им стоит заниматься в первую очередь своими обязанностями, а уже потом думать о чем-то новом. В свободное время можно посвятить себя романтике.
Телец. Тельцам стоит опасаться людей-манипуляторов, токсичных личностей и энергетических вампиров. В приоритете в период с 6 по 12 число у Тельцов должна быть работа. Больше всего везти будет людям-одиночкам и самодостаточным Тельцам. Время в целом подходит для шопинга, но лучше не тратить деньги 10 и 11 числа - в самые опасные дни недели. Астрологи настоятельно советуют не проявлять равнодушие к проблемам окружающих, особенно если они просят о помощи.
Близнецы. У Близнецов наступает время духовной трансформации и пробуждения. Это очень благоприятное время для практик, молитв, посещения мест силы. Астрологи советуют Близнецам как можно меньше внимания уделять слухам и сплетням. Дело в том, что людям будет свойственно обсуждать друг друга за спиной. Многие проблемы в любви и в семейной жизни решатся сами собой. Важно лишь не провоцировать скандалы и не идти наперекор здравому смыслу. Это идеальное время для покупки подарков близким людям, для приятных слов и комплиментов.
Рак. Первое, о чем стоит позаботиться Ракам, это об избавлении от обиды. Данное чувство будет максимально разрушительным. Оно оттолкнет от Раков близких людей и сделает жизнь невыносимо трудной. Умение прощать себя и окружающих становится самым ценным. Не стоит переутомляться на работе и проверять на прочность свое тело при занятиях спортом. Активный шопинг сейчас тоже не лучшая затея, но при необходимости купить что-то важное и дорогое удастся без лишних потерь. В целом неделя относительно стабильна, хоть и может преподнести неприятные сюрпризы.
Лев. Львов может ожидать усталость и потеря мотивации. Чтобы быстрее восстанавливать свою энергетику, им стоит сделать свой дом местом силы. Ускорить процесс поможет уборка и наведение порядка, избавление от хлама. Вообще, домашние хлопоты будут довольно актуальными в период с 6 по 12 сентября, но лучше не оставлять их на выходные. 10 и 11 число - самые опасные дни, в которые у Львов под рукой должен всегда быть план “Б”. Осторожность представителям данного Знака сейчас точно не повредит.
Дева. Девам на этой неделе понадобится много сил, поэтому им важно оставаться в тонусе. Высокие затраты энергии будут не только на работе, но и в личной жизни. Возможно, придется попереживать за близкого человека либо испытать нечто вроде сильной влюбленности во время флирта. Астрологи советуют Девам держать себя в руках и не торопить события. С пятницы лучше стремиться к тишине и покою, поскольку Венера заберет у этих людей остатки энергии. С другой стороны, переход планеты в Скорпиона обострит интуицию Дев.
Весы. У Весов непростым будет как начало, так и конец недели. Возможны встречи с непростыми и нервозными ситуациями, поэтому важно сознательно настраивать себя против тревоги и стресса. Весы - люди с тонкой душевной организацией, но это не значит, что они слабые. Просто они чувствуют этот мир на высшем уровне. Им необходимо как можно больше времени проводить в окружении друзей и близких, чтобы их чувствительность не превращалась в переживания. Важно рассказывать людям о своих мыслях и не оставаться в уединении надолго.
Скорпион. Судьба Скорпионов в эти семь дней будет находиться в их собственных руках. У этих людей отлично развито чувство долга, что поможет им преуспеть в работе и делах, заработать уважение окружающих людей. Управлять судьбой Скорпионам поможет также сила разума и подсознания, ведь всё, что мы видим, это результат наших мыслей. Звезды и планеты готовы трансформировать желания и мечты в реальность. Огромный вред репутации этих людей может нанести непунктуальность, агрессивность и лень. Важно выполнять обещанное и быть предельно честными.
Стрелец. Эта неделя будет динамичной и непредсказуемой для Стрельцов. К этим людям могут начать притягиваться несчастья. С другой стороны, в этом могут быть виноваты лишь они сами. Нужно идти на конструктивный диалог с окружающими, меньше нервничать и не обвинять во всех бедах судьбу. Все проблемы, и мелкие, и большие, должны приниматься и решаться в кратчайшие сроки. На этой неделе также действует правило трех “С” - “стать самим собой”. Стрельцам стоит поступать так, как они поступают обычно.
Козерог. Многие думают, что люди данного знака обладают нерушимой уверенностью в себе, но это не так. На этой неделе их вера в себя может пошатнуться. Они станут чуть более мечтательными, менее внимательными к мелочам, однако это не помешает им правильно визуализировать свои желания. Наступает время перемен, поэтому нельзя ни в коем случае принимать поспешные решения. Те шаги, которые Козероги предпримут сейчас, оставят след на их судьбе в ближайшем будущем. Астрологи советуют прислушиваться к советам самых близких людей. Они помогут принять эти решения правильно.
Водолей. У Водолеев начинается время, когда нельзя откладывать на потом незавершенные дела. Звезды хотят, чтобы все то, что актуально сейчас, было решено в пределах этой недели. Для максимально быстрой реализации планов придется больше работать, но и лучше отдыхать. Чтобы не перегореть, необходимо периодически менять обстановку. Также астрологи советуют не принимать желаемое за действительное. Нужно оставаться верными своим принципам и реалистичными.
Рыбы. У Рыб наступает прекрасное время для получения новых знаний. Они могут научиться у окружающих людей чему-то полезному. Например, можно перенять секреты успешных людей, которые помогают им привлечь удачу и деньги. Важно помнить о том, что на любой вопрос всегда есть свои ответы. Успех ждет всех Рыб, которые жаждут перемен. Несмотря на не самое лучшее настроение, звезды и планеты все равно смогут воплотить в реальность некоторые мечты и запросы этих людей. Важно лишь быть уверенными в своих желаниях на сто процентов.
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Еще один универсальный совет на период с 6 по 12 сентября - помните о магии закрытого рта. Как можно реже рассказывайте посторонним людям о своих планах и наработках, желаниях и амбициях. Это поможет вам сохранить удачу рядом.