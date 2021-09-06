Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Овен. У Овнов начинается время, когда звезды и планеты искажают всё, что происходит вокруг. Астрологи рекомендуют людям данного знака не надеяться на случайность. Также на этой неделе многим Овнам захочется реализовать старые планы, но лучше этого не делать. Им стоит заниматься в первую очередь своими обязанностями, а уже потом думать о чем-то новом. В свободное время можно посвятить себя романтике.

Телец. Тельцам стоит опасаться людей-манипуляторов, токсичных личностей и энергетических вампиров. В приоритете в период с 6 по 12 число у Тельцов должна быть работа. Больше всего везти будет людям-одиночкам и самодостаточным Тельцам. Время в целом подходит для шопинга, но лучше не тратить деньги 10 и 11 числа - в самые опасные дни недели. Астрологи настоятельно советуют не проявлять равнодушие к проблемам окружающих, особенно если они просят о помощи.

Близнецы. У Близнецов наступает время духовной трансформации и пробуждения. Это очень благоприятное время для практик, молитв, посещения мест силы. Астрологи советуют Близнецам как можно меньше внимания уделять слухам и сплетням. Дело в том, что людям будет свойственно обсуждать друг друга за спиной. Многие проблемы в любви и в семейной жизни решатся сами собой. Важно лишь не провоцировать скандалы и не идти наперекор здравому смыслу. Это идеальное время для покупки подарков близким людям, для приятных слов и комплиментов.

Рак. Первое, о чем стоит позаботиться Ракам, это об избавлении от обиды. Данное чувство будет максимально разрушительным. Оно оттолкнет от Раков близких людей и сделает жизнь невыносимо трудной. Умение прощать себя и окружающих становится самым ценным. Не стоит переутомляться на работе и проверять на прочность свое тело при занятиях спортом. Активный шопинг сейчас тоже не лучшая затея, но при необходимости купить что-то важное и дорогое удастся без лишних потерь. В целом неделя относительно стабильна, хоть и может преподнести неприятные сюрпризы.