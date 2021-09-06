Незнакомец подбросил деньги под дверь матери-одиночке

Single mum astonished after total stranger posts £100 cash through her front door https://t.co/LIGGCLcaIn — Newsmond (@Newsmond1) August 31, 2021

30-летняя Николь Тирни нуждалась в деньгах и была вынуждена обращаться в продовольственные фонды, чтобы прокормить детей во время летних каникул. Она была поражена, когда ее дети прибежали с конвертом, на котором было написано: “Акт случайной доброты”. В конверте оказалось 100 фунтов (около 120 евро). Женщина спрашивала подруг, не знают ли они, кто мог подбросить ей деньги, но ответа не получила.

«Мне до сих пор не верится в то, что это произошло со мной. Я не знаю, кто это сделал, но я хочу, чтобы он знал, как много это значит для нас. Я мать-одиночка с двумя детьми, и мне приходилось очень тяжело, особенно во время школьных каникул. Хочется куда-нибудь сводить детей, но не можешь этого себе позволить», — рассказала англичанка.

Женщина решила сообщить анониму, насколько значительную помощь он оказал ее семье. Англичанка написала открытое письмо в фейсбуке. Ее пост привлек внимание общественности. В нем женщина поблагодарила неизвестного благодетеля за доброту. “Это вернуло мою веру в человечество. Спасибо от самого сердца”, — написала она.

На вопрос, как она собирается потратить деньги, Тирни сказала, что пока не знает. “Я думаю, что пока буду просто сидеть и смотреть на них. Если честно, наверное, я просто куплю еды”, — подчеркнула она.