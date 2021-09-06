Незнакомец подбросил деньги под дверь матери-одиночке(7)
30-летняя Николь Тирни нуждалась в деньгах и была вынуждена обращаться в продовольственные фонды, чтобы прокормить детей во время летних каникул. Она была поражена, когда ее дети прибежали с конвертом, на котором было написано: “Акт случайной доброты”. В конверте оказалось 100 фунтов (около 120 евро). Женщина спрашивала подруг, не знают ли они, кто мог подбросить ей деньги, но ответа не получила.
Женщина решила сообщить анониму, насколько значительную помощь он оказал ее семье. Англичанка написала открытое письмо в фейсбуке. Ее пост привлек внимание общественности. В нем женщина поблагодарила неизвестного благодетеля за доброту. “Это вернуло мою веру в человечество. Спасибо от самого сердца”, — написала она.
На вопрос, как она собирается потратить деньги, Тирни сказала, что пока не знает. “Я думаю, что пока буду просто сидеть и смотреть на них. Если честно, наверное, я просто куплю еды”, — подчеркнула она.