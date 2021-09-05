6 самых модных осенних стрижек в 2021 году

По словам стилиста-консультанта бренда уходовых средств John Frieda Ли Кейтса (Leigh Keates), особенно популярными осенью станут сложные многослойные стрижки. “Стрижки слоями подчеркивают лучшие черты вашего лица и создают движение в волосах”, — пояснил эксперт.

В то же время британский стилист Джоржд Нортвуд (George Northwood) порекомендовал отдавать предпочтение прическам в стиле 1970-х годов. В частности, он обратил внимание читателей на небрежную стрижку шегги, для которой характерны филированные пряди при объемной макушке и отросшая до глаз прямая челка.

“Сейчас удлиненная версия шегги — одна из самых востребованных стрижек в салонах красоты. Особенно удачно она смотрится на кудрявых и волнистых волосах. Кроме того, клиенты полюбили длинные челки-шторки в стиле 70-х”, — подтвердила модный редактор Шарлотта Менса (Charlotte Mensah).

А посмотрите, как удачно смотрится шегги на кудрявых волосах!

По мнению основателя компании средств для укладки волос Hershesons Люка Хершесона (Luke Hersheson), в этом сезоне также будет актуальна любая версия стрижки боб.

“Здесь речь идет не об одной конкретной форме или длине. Секрет в небрежности стрижки, она не должна требовать специальной укладки”, — рассказал специалист и отметил, что одним из самых модных вариантов стрижки является укороченный боб во французском стиле.