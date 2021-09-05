Жизнь в Кабуле при талибах: где ваш мужчина, который вас сопровождает?

Но вскоре ее класс смирился с этим внезапным поворотом. С тех пор Раджаи вместе с семьей — у нее двое детей — переезжает из одного безопасного места в другое.

Но вскоре ее класс смирился с этим внезапным поворотом. С тех пор Раджаи вместе с семьей — у нее двое детей — переезжает из одного безопасного места в другое.

15 августа, когда улицы города наводнили боевики “Талибана”, она проводила семинар для женщин-прокуроров в офисе генерального прокурора. “Мы должны продолжать”, — умоляли ее участницы семинара, когда она сообщила им об угрозе.

“Что мне теперь делать?“ — этот вопрос приходит на мой номер телефона и в компьютер каждый час от афганцев, ищущих совета или помощи. Этим же вопросом задается огромное число афганцев по всему миру.

Но многое еще непонятно, и это порождает тревогу.

Некоторые вещи объяснять не пришлось. Как только боевики в августе с удивительной скоростью заняли Кабул, многие афганцы поняли, с чем им придется столкнуться при “Талибане 2.0”. Мужчины перестали бриться, чтобы отрасти бороды, женщины сменили яркие платки на черные и надели длинные платья с накидками.

“Будьте осторожны в том, как вы обращаетесь со своим народом. Эта страна много страдала. Будьте мягче”, — призвал представитель талибов Забиулла Муджахид на импровизированной пресс-конференции в окружении боевиков в полной экипировке в первый день после того, как последний американский военный покинул Кабул.

“Талибан” правит Кабулом с помощью своих распоряжений и талибов на улицах.

На первый взгляд кажется, что город не изменился. Но это не так.

Дороги Кабула по-прежнему забиты машинами. Среди них телеги, груженые афганским зеленым виноградом и фиолетовыми сливами. Между ними бегают дети в рваных туниках.

Талиб в тюрбане с винтовкой через плечо приказывает позвонить мужу. Когда она говорит, что у нее нет с собой телефона, он говорит другому водителю отвезти ее домой, взять мужа и вернуться. Таксист все исполняет — и проблема решена.

Что сегодня можно делать в Кабуле — и чего нельзя?

Она сидит на заднем сиденье потрепанного кабульского такси, которое подъезжает к контрольному пункту “Талибана” (запрещен в России как террористическая организация). Над ним развевается белый флаг талибов с черной вязью.

Ее трехлетняя дочь Нилофар уже говорит, что хочет быть инженером. Построенный ей домик из разноцветных пластиковых блоков стоит в углу комнаты из глиняного кирпича. В окна светят лучи позднего летнего солнца.

Пока никто не может сказать точно, что имеют в виду лидера “Талибана”, когда заявляют, что женщинам и девочкам будут предоставлены “все права в рамках ислама”.

Многим женщинам, в том числе Раджаи, недвусмысленно сказали: “Не возвращайтесь в офис”. Многие опасаются, что им никогда не позволят вернуться к прежней жизни в городе, который они уже не могут назвать своим.

“У меня есть право на образование, на хорошую работу, на участие в общественной жизни на высоком уровне”, — говорит Раджаи. Рядом с ней на столе стопка учебников — для учебы в университете и работы главой отдела по правам человека и гендерным вопросам.

“Все мои мечты были разрушены”, — говорит она срывающимся голосом.

“Это будет большим предательством”



Два десятилетия международного сотрудничества создали пространство для новых идей и новых людей. Теперь часть этих людей стали обузой.

“Я хорошо помню вечеринки на Рождество, мы готовили вкусную еду и и были так счастливы”, — вспоминает Хамид, 13 лет проработавший в посольстве Великобритании в Кабуле. Мы сидим на ковре вместе с пятью его маленькими детьми и ворохом выцветших фотографий и благодарственных грамот.



Но Хамида и еще 60 сотрудников посольства наняли через компанию-подрядчика.

Источники сообщают, что почти всему персоналу, напрямую нанятому британским министерством иностранных дел, все же удалось вылететь из Кабула до того, как туда вошли талибы. А те, кто работал через подрядчика, остались.

“Мы очень много работали, даже во время изоляции из-за Covid. Если они не заберут нас отсюда, это будет большим предательством”, — сетует Хамид. Британия и еще несколько западных стран обещают найти способы помочь, но для многих оставшихся в Кабуле попытка уехать будет связана с риском.

Что говорят талибы