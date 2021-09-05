Ученые предупредили об опасном последствии COVID-19

В исследовании приняли участие 89 тысяч человек, переболевших COVID-19, а также 1,6 миллиона человек, которые не подверглись воздействию коронавирусной инфекции.

Отмечается, что у здоровых взрослых людей 30−40 лет потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильному или даже необратимому урону этого органа либо к хроническому заболеванию.

По словам одного из авторов исследования доктора Зияда Аль-Али, у 4757 человек, перенесших заболевание, произошла 30-процентная потеря функции почек в течение одного года.

“Это эквивалентно старению органа на 30 лет”, — отметил он.

Неизвестно, почему именно почки сильно страдают из-за коронавирусной инфекции. По мнению ученых, этот орган может быть особенно чувствительным к различным воспалительным процессам в организме либо к активизации иммунной системы. Также нарушение функции почек могут вызывать проблемы со свертываемостью крови.

Ранее исследователи заявили, что непривитые дети в 21 раз чаще страдают от воспаления сердца во время течения болезни, чем их вакцинированные сверстники.