6 голливудских заблуждений о том, как проходят роды(4)
Вспомните охваченных паникой женщин, у которых так внезапно и в самый неподходящий момент стали отходить воды, вспомните мужей, не имеющих ни малейшего понятия о том, как себя вести, и в конечном итоге падающих в обморок от переживаний и неожиданного зрелища - прямо в родильной палате… Такие кадры можно перечислять бесконечно.
А потом из-под деликатно размещенной простыни достают прелестного ребенка с восхитительно милым личиком, глазеющего в потолок или в камеру оператора.
Опираясь на книгу "Будет больно" (This is Going to Hurt), в которой британский врач Адам Ки в подробностях описывает, что именно происходит в родильной палате, и с помощью трех других специалистов мы развеиваем шесть мифов о родах, которые созданы и увековечены голливудской фабрикой грез.
1. Мы не рождаемся лицом вверх
Во время большинства родов сначала из вагины появляется голова ребенка. Так происходит и в кино.
Однако на экране личико новорожденного чаще всего обращено вверх - чтобы мы могли видеть его. В реальности это не так.
Более 90% младенцев перед родами расположены в утробе матери головой вниз (так называемое головное предлежание), ягодицами вверх, подбородок прижат к груди, а ноги и руки согнуты и прижаты к телу.
"Это наиболее естественная поза для младенца во время родов - лицом вниз или по крайней мере вбок", - говорит акушер-гинеколог из Барселоны Дамиан Дексеус.
"Причина такой ориентации проста - так ребенок занимает меньше места и ощущает себя свободней в утробе матери", - объясняет он.
"В фильмах младенцы часто рождаются лицом вверх, с открытыми глазами и даже улыбаясь! Конечно, это очень необычно", - добавляет врач.
Почему анахронизм? Врач объясняет, что в прошлом в больницах было принято обмывать младенца сразу после родов и убирать vernix caseosa, первородную смазку (вещество серовато-белого цвета и творожистой консистенции, покрывающее кожу новорожденного), после чего младенец вручался матери - уже абсолютно чистый.
Такого больше не происходит в странах с развитой медициной, объясняет акушер, потому что исследования показали: для здоровья младенца полезно, чтобы первородная смазка оставалась у него на коже еще несколько часов после рождения.
2. Как на самом деле отходят околоплодные воды
Плодный пузырь, сформированный вокруг эмбриона, заполнен амниотической жидкостью, которую часто называют околоплодными водами. В фильмах мы часто встречаем сцены "внезапного" отхода этих вод, после чего у беременной почти сразу начинаются роды.
"В этом нет ничего необычного - после того, как начали отходить воды, надо на самом деле поспешить к врачу на обследование, чтобы подтвердить, действительно ли прорвался плодный пузырь, потому что женщина понимает, что теряет жидкость, но не видит, что это", - говорит доктор Дексеус.
Обследование необходимо, потому что не всегда так просто определить, амниотическая это жидкость или моча, особенно если речь идет о нескольких каплях или небольшой влажности.
Однако прорыв плодного пузыря обычно не означает, что роды вот-вот начнутся или уже начались, как это часто происходит в фильмах. На самом деле это лишь часть происходящих в теле будущей матери процессов.
"Гораздо чаще происходит так, что женщина уже понимает после нескольких схваток: она находится в процессе рождения ребенка. Это - часть естественного развития событий во время родов", - говорит Энн Йейтс из Международной конфедерации акушерок (ICM), принимавшая роды на протяжении более 40 лет в самых разных регионах планеты.
"На самом деле, если плодный пузырь прорвался задолго до родов, задолго до того, как ребенок готов родиться, это может означать осложнение", - добавляет она.
3. Поза, в которой рожают
Еще одна распространенная сцена в фильмах: рожающая женщина сидит на высоком родовом столе.
Примеров тоже масса: от героини Кэтрин Хайгл в "Немножко беременна" до героини Дженнифер Энистон в "Друзьях".
Действительно, это удобное положение для родов, но не самое распространенное в мире.
"В Великобритании и США принято, чтобы женщина полусидела с ногами на родовом столе, и ноги при этом приподняты", - говорит доктор Дексеус.
"Но в таких странах, как, например, Испания, наиболее распространенная поза рожающей - лежа, с поддержкой коленей, но ноги при этом так не подняты".
Такая поза - наиболее распространенная и в Бразилии, и именно так обследуют женщин гинекологи.
Есть и еще несколько поз, в которых женщины рожают, но которые редко можно увидеть в кино или по телевизору: стоя, на корточках, сидя на скамейке или лежа на боку.
Йейтс считает, что изображение процесса родов таким, как это выглядит у Голливуда, создает проблемы в реальной жизни.
"Для женщин может быть сложно рожать в той или иной позе - а кинематограф навязывает им представление о том, как это якобы должно быть".
4. Куда делся послеродовой период?
Послеродовым периодом обычно называют первые шесть недель после рождения ребенка. "Послеродовой период - это самая важная вещь из тех, о которых забывают в кино", - подчеркивает доктор Дексеус.
Многое из того, что происходит после родов, редко показывают в голливудских фильмах.
"Послеродовая депрессия показывается в кино очень поверхностно", - говорит гинеколог о состоянии, которое испытывает по меньшей мере одна из каждых десяти родивших женщин (согласно статистике ВОЗ).
В фильмах, как правило, не упоминается о том, каким сложным может быть начало грудного вскармливания, как рождение ребенка может повлиять на здоровье мочевого пузыря и кишечника, и про десятки других перемен в организме, которые могут быть очень непростыми для женщины.
"Не показывают эти фильмы и того, насколько трудным бывает физическое восстановление после кесарева сечения", - добавляет доктор Дексеус.
"Все эти кинообразы, подталкивающие нас к мысли о том, что роды - это нечто простое, на самом деле очень опасны, потому что просто бывает не всегда", - говорит врач.
5. Истошные крики от боли
А вот еще одна классическая ситуация для выдуманных кинематографистами сцен родов: рожающая кричит от боли.
"В прошлом рожающим матерям не давали анестетиков", - объясняет кубинский врач Джозефина Лопес.
Йейтс считает, что фильмы часто изображают женщину во время родов слабой. "Женщины сильные. Это своего рода общая черта", - подчеркивает акушерка.
"И часто они справляются с родами - которые, без сомнения, болезненны - без единого крика. Да, бывает, они стонут, но почти никогда вы не услышите таких истошных криков, как в фильмах", - добавляет Йейтс.
6. Беспомощные, растерянные отцы
Образ неуклюжего и полного страха мужа рожающей - еще одно кинематографическое клише.
Пример: персонаж Хью Гранта в комедийной мелодраме "Девять месяцев", который делает именно то, чего не должен делать мужчина при родах его жены.
Как говорит Йейтс, в голливудских фильмах мужчина часто изображается как досадная помеха или как человек, который совершенно не понимает, как себя вести при родах.
"На самом деле многие из тех, кто сопровождает роженицу, находятся с ней в совершенной гармонии", - подчеркивает акушерка.