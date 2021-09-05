6 голливудских заблуждений о том, как проходят роды

Вспомните охваченных паникой женщин, у которых так внезапно и в самый неподходящий момент стали отходить воды, вспомните мужей, не имеющих ни малейшего понятия о том, как себя вести, и в конечном итоге падающих в обморок от переживаний и неожиданного зрелища - прямо в родильной палате… Такие кадры можно перечислять бесконечно.

А потом из-под деликатно размещенной простыни достают прелестного ребенка с восхитительно милым личиком, глазеющего в потолок или в камеру оператора.

Опираясь на книгу "Будет больно" (This is Going to Hurt), в которой британский врач Адам Ки в подробностях описывает, что именно происходит в родильной палате, и с помощью трех других специалистов мы развеиваем шесть мифов о родах, которые созданы и увековечены голливудской фабрикой грез.

1. Мы не рождаемся лицом вверх



Во время большинства родов сначала из вагины появляется голова ребенка. Так происходит и в кино.

Однако на экране личико новорожденного чаще всего обращено вверх - чтобы мы могли видеть его. В реальности это не так.

Более 90% младенцев перед родами расположены в утробе матери головой вниз (так называемое головное предлежание), ягодицами вверх, подбородок прижат к груди, а ноги и руки согнуты и прижаты к телу.

Лицо младенца в таком случае повернуто в сторону спины матери, и камера никак не сможет увидеть его в момент рождения.



"Это наиболее естественная поза для младенца во время родов - лицом вниз или по крайней мере вбок", - говорит акушер-гинеколог из Барселоны Дамиан Дексеус.

"Причина такой ориентации проста - так ребенок занимает меньше места и ощущает себя свободней в утробе матери", - объясняет он.

"В фильмах младенцы часто рождаются лицом вверх, с открытыми глазами и даже улыбаясь! Конечно, это очень необычно", - добавляет врач.

Кроме того, младенцы не рождаются такими чистенькими, как это изображают в кино. "Не знаю, то ли такова эстетика кинематографа, то ли это анахронизм", - комментирует доктор Дексеус.

