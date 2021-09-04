ВИДЕО | Талибы применили газ для разгона женской акции протеста в Кабуле

Протесты вызваны неопределенностью будущего участниц: в частности, женщин волнуют проблемы возможности получения образования, а также трудоустройства.

Корреспондент сообщил, что сторонники движения избили одну из активисток Наргис Садат. Акция проходила на площади недалеко от президентского дворца.

Как пишет “Газета”, днем ранее женщины также выходили на митинг в Кабуле, до этого акции протеста проходили в городе Герат.

Ранее представитель “Талибана” Забихулла Муджахид заявлял, что женщины не смогут занимать министерские посты в новом правительстве Афганистана и будут работать в министерствах, в полиции и судебной системе только в качестве помощников.

Представители “Талибана” обещали “уважать права женщин” и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют. По сообщениям СМИ, в захваченных регионах женщинам разрешили выходить на улицу только в сопровождении мужчин и “покрывать себя”, когда они покидают помещение. Также им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.