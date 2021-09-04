Наоми Осака после проигрыша на US Open расплакалась и опять объявила о перерыве в карьере

Третья ракетка мира проиграла 18-летней Лейле Фернандес со счетом 5-7, 7-6 (7-2), 6-4.

В мае японка сначала отказалась общаться с журналистами на турнире Ролан Гаррос, а затем и вовсе отказалась от участия в соревнованиях, заявив, что "должна какое-то время побыть вдали от кортов".

Осака рассказала, что с тех пор, как она впервые стала чемпионкой Большого шлема в 2018 году, у нее появились психологические проблемы - тревога и депрессия.

В итоге 23-летняя спортсменка также пропустила Уимблдон, прежде чем вернуться к спортивной карьере на Олимпийских играх в Токио, где она зажигала огонь на церемонии открытия.

"Я не думаю, что это нормально"

"Мне кажется, я нахожусь в точке, где нужно понять, чем мне хочется заниматься", - сказала расплакавшаяся Осака на пресс-конференции после матча. - Честно говоря, я не знаю, когда сыграю следующий матч. Думаю, я возьму перерыв на некоторое время".

"В последнее время победы не приносят мне радость. Я скорее чувствую облегчение. А когда я проигрываю, мне становится очень грустно. Я не думаю, что это нормально", - добавила она.

В первом сете казалось, что Осака серьезно настроена на победу, однако потом неожиданно она стала допускать ошибку за ошибкой.

На неудачи она реагировала с необычной для себя нервозностью и даже несколько раз бросала ракетку в корт, а в третьем сете даже забросила мяч на трибуны.

После матча она извинилась и сказала, что не совсем понимает, почему так реагировала.

"Обычно, мне кажется, я люблю трудности. Но в последнее время я очень беспокоюсь, когда что-то идет не так. [...] Я чувствовала себя как маленький ребенок", - объяснила спортсменка.

Осака стала первой женщиной из топ-20, которая проиграла матч на Открытом чемпионате США в этом году.

Фернандес, которой в понедельник исполняется 19, теперь сразится с чемпионкой 2016 года Анжеликой Кербер за место в четвертьфинале.

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