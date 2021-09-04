Мода и стиль
04.09.2021, 10:25

4 главных цвета, которые должны быть в гардеробе осенью 2021 года

 
Lenta.ru
Photo by Ono Kosuki from Pexels
Редакторы модного портала Who What Wear назвали самые модные цвета осени 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты обратили внимание, что на многочисленных показах коллекций осень-зима 2021 года и в ассортименте популярных брендов одежды доминировали четыре цвета сезона. Среди них, например, перечислен кобальтовый синий (Cobalt Blue), который пришел на смену пудрово-голубому оттенку.

В список также вошел ярко-зеленый (Bright Green) цвет. “В 2021 году он будет представлен в более мягких оттенках и на тканях премиум-класса, примерами которых являются лен и атлас”, — отмечается в материале.

По словам модных редакторов, с приближением осени блогеры и другие влиятельные личности в Instagram начали часто публиковать фото в полностью черных (Fashion-Editor Black) нарядах. Несмотря на то, что данный цвет относится к числу базовых, специалисты сочли его одним из самых востребованных в грядущем сезоне.

Наконец, эксперты выделили одежду и аксессуары в оранжево-коричневом (Burnt Orange) оттенке. “Это один из тех оттенков, который на удивление нравится всем. К тому же он наверняка будет выглядеть хорошо как осенью, так и зимой”, — подчеркнули они.


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