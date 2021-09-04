4 главных цвета, которые должны быть в гардеробе осенью 2021 года

Стилисты обратили внимание, что на многочисленных показах коллекций осень-зима 2021 года и в ассортименте популярных брендов одежды доминировали четыре цвета сезона. Среди них, например, перечислен кобальтовый синий (Cobalt Blue), который пришел на смену пудрово-голубому оттенку.

В список также вошел ярко-зеленый (Bright Green) цвет. “В 2021 году он будет представлен в более мягких оттенках и на тканях премиум-класса, примерами которых являются лен и атлас”, — отмечается в материале.

По словам модных редакторов, с приближением осени блогеры и другие влиятельные личности в Instagram начали часто публиковать фото в полностью черных (Fashion-Editor Black) нарядах. Несмотря на то, что данный цвет относится к числу базовых, специалисты сочли его одним из самых востребованных в грядущем сезоне.

Наконец, эксперты выделили одежду и аксессуары в оранжево-коричневом (Burnt Orange) оттенке. “Это один из тех оттенков, который на удивление нравится всем. К тому же он наверняка будет выглядеть хорошо как осенью, так и зимой”, — подчеркнули они.



