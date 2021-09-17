Ребенок все время теряет ключи от дома? 8 советов, как ему помочь

“Потеря ключей или, в более широком смысле, неприятности с дверными замками — разумеется, проблема не только малышей или школьников, это может случиться с каждым. Верно, впрочем, и то, что началом школы растет число нуждающихся в помощи с замками. Такую же тенденцию мы наблюдали и прошлой весной, когда дети снова смогли ходить в школу после дистанционного обучения”, — пояснила руководитель портфеля страхования жилья и путешествий ERGO Анника Мялло.

Помощь с замками — наиболее популярная среди клиентов жилищного страхования ERGO услуга после ремонта трубопровода. По словам Мялло, возникают самые разные ситуации: ключи потерялись, остались внутри за запертой дверью, что-то застряло в сердечнике замка, ломается ключ, ключ вхолостую проворачивается в замочной скважине, ключ, наоборот, не поворачивается и многое другое.

“Если возникает проблема ребенок, конечно, сначала звонит матери или отцу. Хорошо, если родители работают где-то поблизости и могут помочь ребенку, но это не всегда возможно. Для этого важно продумать и согласовать с ребенком, что он будет делать, если ключ потерян или дверь не открывается”, — сказала Мялло.

Специалист ERGO рассказывает о некоторых предупредительных мерах и делится советами о том, как можно быстро решить проблемы с замками и ключами, а также поддержать своего ребенка.

Расскажите ребенку, почему важно правильно хранить свои ключи от дома, и как следует действовать в случае их потери — например, кому ребенок должен позвонить в первую очередь. Хорошей идеей будет договориться с ребенком об определенном месте для хранения ключей, в которое он будет их класть после запора или открытия двери. Таким местом может быть отсек рюкзака, карман на молнии или висящая на шее ленточка. На ключах ни в коем случае нельзя писать имя или адрес ребенка. Однако на брелоке можно написать, например, номер телефона, на который сможет позвонить нашедший ключи человек. По возможности во дворе или вблизи дома в оговоренном месте можно держать запасной ключ. Если рядом с вами живет какой-нибудь надежный человек или член семьи, то у него можно на всякий случай хранить второй комплект ключей от вашего дома. Можно договориться о месте, куда ребенок может пойти в случае, если он не может попасть домой, например, к живущему неподалеку родственнику или другу. Позаботьтесь и о том, чтобы ребенку было несложно открыть замок двери вашего дома. Чем меньше ключей в связке, тем лучше — по возможности стоит использовать один и тот же ключ как для входной, так и для внутренней двери. Держите номер службы мастеров по замкам под рукой. Если сам родитель не может достаточно быстро приехать домой или справиться с проблемой своими силами, стоит вызвать мастера по замкам.