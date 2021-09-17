Дом
17.09.2021, 09:19

Ребенок все время теряет ключи от дома? 8 советов, как ему помочь

 
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Начало школы приносит много нового и интересного, и обо всем нужно помнить. В непривычной ситуации и при обилии свежей информации дети часто теряют или забывают где-то ключи от дома. Число обращений в службу помощи с замками страховой компании ERGO показывает рост в осенние месяцы, когда помощь требуется на треть большему количеству клиентов. Как же сделать так, чтобы ребенок не потерял ключи и смог вернуться домой после утомительного школьного дня?

“Потеря ключей или, в более широком смысле, неприятности с дверными замками — разумеется, проблема не только малышей или школьников, это может случиться с каждым. Верно, впрочем, и то, что началом школы растет число нуждающихся в помощи с замками. Такую же тенденцию мы наблюдали и прошлой весной, когда дети снова смогли ходить в школу после дистанционного обучения”, — пояснила руководитель портфеля страхования жилья и путешествий ERGO Анника Мялло.

Помощь с замками — наиболее популярная среди клиентов жилищного страхования ERGO услуга после ремонта трубопровода. По словам Мялло, возникают самые разные ситуации: ключи потерялись, остались внутри за запертой дверью, что-то застряло в сердечнике замка, ломается ключ, ключ вхолостую проворачивается в замочной скважине, ключ, наоборот, не поворачивается и многое другое.

“Если возникает проблема ребенок, конечно, сначала звонит матери или отцу. Хорошо, если родители работают где-то поблизости и могут помочь ребенку, но это не всегда возможно. Для этого важно продумать и согласовать с ребенком, что он будет делать, если ключ потерян или дверь не открывается”, — сказала Мялло.

Специалист ERGO рассказывает о некоторых предупредительных мерах и делится советами о том, как можно быстро решить проблемы с замками и ключами, а также поддержать своего ребенка.

  1. Расскажите ребенку, почему важно правильно хранить свои ключи от дома, и как следует действовать в случае их потери — например, кому ребенок должен позвонить в первую очередь.
  2. Хорошей идеей будет договориться с ребенком об определенном месте для хранения ключей, в которое он будет их класть после запора или открытия двери. Таким местом может быть отсек рюкзака, карман на молнии или висящая на шее ленточка.
  3. На ключах ни в коем случае нельзя писать имя или адрес ребенка. Однако на брелоке можно написать, например, номер телефона, на который сможет позвонить нашедший ключи человек.
  4. По возможности во дворе или вблизи дома в оговоренном месте можно держать запасной ключ. Если рядом с вами живет какой-нибудь надежный человек или член семьи, то у него можно на всякий случай хранить второй комплект ключей от вашего дома.
  5. Можно договориться о месте, куда ребенок может пойти в случае, если он не может попасть домой, например, к живущему неподалеку родственнику или другу.
  6. Позаботьтесь и о том, чтобы ребенку было несложно открыть замок двери вашего дома.
  7. Чем меньше ключей в связке, тем лучше — по возможности стоит использовать один и тот же ключ как для входной, так и для внутренней двери.
  8. Держите номер службы мастеров по замкам под рукой. Если сам родитель не может достаточно быстро приехать домой или справиться с проблемой своими силами, стоит вызвать мастера по замкам.
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