Три чашки кофе в день снижают риск инфаркта на 21%

В частности, среди людей, выпивающих по три чашки кофе в день, риск смерти от инфаркта ниже на 21 процент, от других сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов, по остальным причинам — на 12 процентов.

В эксперименте приняли участие 468 тысяч человек без признаков сердечных заболеваний в возрасте около 56 лет. Их разделили на три группы. В первой оказались те, кто не пьет кофе регулярно (22,1 процента), во вторую вошли люди, выпивающие от половины до трех чашек в день (58,4 процента), в третью — те, кто выпивает больше трех чашек (19,5 процента).

Специалисты изучали анализы добровольцев в течение 10-15 лет, корректируя их с учетом таких факторов, как возраст, пол, вес, рост, вредные привычки, физическая активность, социально-экономический статус, а также частота и количество потребляемого мяса, овощей, фруктов и так далее.

Кроме того, ученые использовали данные более 30 тысяч человек, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии.