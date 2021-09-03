Как разбудить ребенка утром в детский сад без мучений(1)
Чем позже рассвет, тем сложнее разбудить и поднять ребенка. За прошлый “темный сезон” у нас с дочкой сложился утренний сценарий, который позволяет относительно безболезненно разбудить девочку, собрать и отвести в сад.
В этом сценарии несколько пунктов:
1. Разбудить ребенка: ее тело и ее мозги, сознание. Вариант “поднять подняли, а разбудить забыли” не срабатывает.
2. “Напитать” ее маминой любовью перед 11-часовой разлукой (дочь находится в саду с восьми утра до семи вечера).
3. Покормить и одеть без скандала.
4. Вовремя вывести из дома!
Обычно нам для этого нужен час времени. Но если хотя бы по одному из пунктов происходит сбой, “забастовка” или “зависание”, мы опаздываем, я нервничаю, Мася тормозит, приходится бежать бегом, у обеих плохое настроение.
Поэтому правило №1: запасное время
10-20 минут нужно всегда иметь в запасе. Если вдруг все прекрасно (такого не бывает, но если вдруг…), то можно идти в садик не торопясь — дальней дорогой (через рощу), рассматривая цветочки, листочки, облака, дождинки, снежинки.
Правило №2: утреннее время — детское время
Замечено, что ребенок ведет себя спокойнее, быстрее ест и одевается, если мама рядом и добрая. Поэтому маме лучше вставать раньше и собирать детские вещи в сад, готовить-разогревать завтрак, готовить одежду для себя, делать макияж и т. п. до того, как будить ребенка.
Правило №3: терпение, много терпения!
И ласка. Стоит мне начать раздражаться, сердиться, как в ребенке просыпается либо противление, либо плохое настроение. И прощай доброе утро.
Теперь к нашему сценарию. По нему пойду с последнего пункта к первому — от простого к сложному.
1. Вовремя выйти из дома
Для этого все сумки (своя и детская) должны быть собраны заранее, вся одежда приготовлена. Детскую верхнюю одежду я кладу на табуретку в прихожей — куртка, перчатки (рукавички), шапка, шарф, теплые штаны, кофта. Рядом стоит приготовленная обувь. Ребенок берет все по порядку и надевает на себя, не путаясь.
2. Одеть и накормить
Свежие колготки, футболка, белье для девочки лежат на краю кровати тоже в порядке одевания. И, умывшись, девочка уже одевается сама без напоминаний и растерянности “что надеть”. Почему я кормлю ребенка перед садиком? Потому что бужу ее в 6:45, а завтрак в саду в 8:30. И потому что сытая она веселее и добрее, чем голодная.
Завтрак простой, чтобы съедался легко и быстро — хлопья, молоко с печеньем, каша, блины, оставшиеся с ужина, иногда просто банан или творожок.
Я вместе с дочкой пью свой чай или кофе, иногда ем. И мы разговариваем о том, какие у них занятия в садике сегодня по расписанию, какая погода, будут ли они гулять, какое платье я ей сегодня с собой положила. А также о том, что мы будем вечером вместе делать.
3. “Напитать ребенка мамой”
То есть дать ребенку перед садиком изрядную порцию материнского внимания и материнской любви. “Напитать” — это слово из теории привязанности. “Напитанный” ребенок легче переносит разлуку, проще отпускает мать в садике, вообще более веселый и позитивный, менее капризный.
Здесь у нас с дочкой в ход идет все:
- совместный завтрак;
- разговоры о том, что будем вечером делать вместе;
- мамина помощь в еде и одевании;
- улыбки, ласка, тактильный контакт;
- утренние совместные ритуалы.
Дать ребенку ощущение любви «с запасом», окунуть в чувство нужности «с головой» - это именно то, что придаст ему уверенности в себе и в мире, даже если мамы какое-то время рядом нет.
Одна из самых распространенных детских травм - ощущение покинутости мамой или неуверенности, что мама придет. Дайте ребенку как можно больше уверенности в своей любви, это ключ ко многим успехам в его жизни. «Слишком» здесь не бывает".
4. Разбудить и поднять
Ребенка будит не будильник, ребенка будит мама. И будит до победного конца — пока девочка не проснется окончательно, надежно.
С самого раннего возраста у нас есть “просыпальная песенка”, которую я пою девочке, когда бужу ее. Если девочка просит полежать с ней, мы немножко лежим в обнимку, сначала тихо (дочка досматривает свой сон), потом я начинаю ее потихоньку тормошить — массировать, щекотать.
А потом начинается главное.
5. Наша утренняя зарядка
Упражнения идут по определенному плану — разбудить кровеносную систему (сначала капилляры, потом большой круг кровообращения), голову, мышцы, позвоночник.
Комплекс упражнений когда-то составляла для меня моя мама, она врач лечебной физкультуры. Сейчас я адаптировала упражнения для маленького ребенка и для пассивного исполнения. Пассивного — это когда я, как в тайском массаже, делаю все сама с ребенкиными руками, ногами, всем телом.
Внимание! Я жестко стою на праве ребенка на телесную неприкосновенность! И прежде чем делать зарядку, я всегда уточняю, делаем зарядку или нет, можно или нет? Без озвученного согласия я могу ребенка только немного пощекотать, но если ребенок высказывает протест, сразу останавливаюсь.
Также важно ничего не делать через мышечное сопротивление. И если ребенок зевает или потягивается, я жду.
Перед зарядкой поворачиваю ребенка на спинку, но если не хочет на спинку, то как придется.
1. Ручки-ножки
Перебираю дочкины пальчики и сжимаю их в кулачки: “Пальчики, пальчики, … — кулачки!” Потом сгибаю ей руки в локтях к плечам. Перебираю и потягиваю пальчики на ногах, постукиваю по пяточкам, кручу ступни (тихонечко), потом ее ножки сгибаю в коленях.
Поднимаю дочкины ручки вверх (она лежит и “тащится” или досыпает) и мелко трясу. Вибрирую ими (адаптация упражнения для капилляров из системы Ниши), потом то же самое с ножками.
2. Потягушки
Растягиваю ребенка очень аккуратно или даю ей потянуться самой.
3. Покатушки
Ножки к животику, подбородок к груди и раскачиваю ребенка, как шарик, вперед-назад, вправо-влево. Потом расправленного ребенка можно покатать по кровати.
4. Опа-опа, пятки к попе
Переворачиваю на животик, и далее все понятно.
5. Самолетик
Девочка уже почти или совсем проснулась. На животе. Руки согнуты в локтях, ладони смотрят вниз, ладони, локти и грудная клетка приподнимаются. Руки вытягиваются вдоль тела вперед или назад и поднимаются, тянутся вверх или вперед руки, грудная клетка и выпрямленные ноги. Это упражнение девочка делает только сама. Пассивно сделать его очень сложно. Если не хочет, то переходим к следующему упражнению.
6. “Мася-рыбка”
Тоже упражнение из системы Ниши. Я беру девочку за голени и потряхиваю так, что все ее тельце вибрирует — как рыбку за хвостик растрясаю.
После этого или девочка встает (садится) сама, или я поднимаю ее и крепко обнимаю — сжимаю. Иногда она падает, и тогда мы еще минуточку играем — я поднимаю, она падает, я поднимаю и говорю о том, что у нас на завтрак. Ребенок переползает к столу и играет либо досыпает последние мгновения, пока я накрываю на стол.
Что такой утренний ритуал дает нам с дочкой?
Помимо того, что девочка нормально и не торопясь просыпается и разминается, такое экологичное пробуждение позволяет нам с ней не ссориться из-за ее нежелания просыпаться. Мы общаемся друг с другом, тискаемся, болтаем, смеемся. Мы радуемся друг другу.
Детское время невозвратно. Я много работаю, совместного времени у нас не так много, как хотелось бы. И такие моменты общения и общей радости очень ценны для меня, как и совместные прогулки в выходной, чтение книг, вместе испеченный кекс и вместе убранная комната.
Мы можем дарить друг другу радость утреннего общения почти каждый день, и было бы, наверно, неправильно этим не пользоваться.