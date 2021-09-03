Как разбудить ребенка утром в детский сад без мучений

Свежие колготки, футболка, белье для девочки лежат на краю кровати тоже в порядке одевания. И, умывшись, девочка уже одевается сама без напоминаний и растерянности “что надеть”. Почему я кормлю ребенка перед садиком? Потому что бужу ее в 6:45, а завтрак в саду в 8:30. И потому что сытая она веселее и добрее, чем голодная.

Для этого все сумки (своя и детская) должны быть собраны заранее, вся одежда приготовлена. Детскую верхнюю одежду я кладу на табуретку в прихожей — куртка, перчатки (рукавички), шапка, шарф, теплые штаны, кофта. Рядом стоит приготовленная обувь. Ребенок берет все по порядку и надевает на себя, не путаясь.

Теперь к нашему сценарию. По нему пойду с последнего пункта к первому — от простого к сложному.

И ласка. Стоит мне начать раздражаться, сердиться, как в ребенке просыпается либо противление, либо плохое настроение. И прощай доброе утро.

Замечено, что ребенок ведет себя спокойнее, быстрее ест и одевается, если мама рядом и добрая. Поэтому маме лучше вставать раньше и собирать детские вещи в сад, готовить-разогревать завтрак, готовить одежду для себя, делать макияж и т. п. до того, как будить ребенка.

10-20 минут нужно всегда иметь в запасе. Если вдруг все прекрасно (такого не бывает, но если вдруг…), то можно идти в садик не торопясь — дальней дорогой (через рощу), рассматривая цветочки, листочки, облака, дождинки, снежинки.

Обычно нам для этого нужен час времени. Но если хотя бы по одному из пунктов происходит сбой, “забастовка” или “зависание”, мы опаздываем, я нервничаю, Мася тормозит, приходится бежать бегом, у обеих плохое настроение.

2. “Напитать” ее маминой любовью перед 11-часовой разлукой (дочь находится в саду с восьми утра до семи вечера).

1. Разбудить ребенка: ее тело и ее мозги, сознание. Вариант “поднять подняли, а разбудить забыли” не срабатывает.

Чем позже рассвет, тем сложнее разбудить и поднять ребенка. За прошлый “темный сезон” у нас с дочкой сложился утренний сценарий, который позволяет относительно безболезненно разбудить девочку, собрать и отвести в сад.

Завтрак простой, чтобы съедался легко и быстро — хлопья, молоко с печеньем, каша, блины, оставшиеся с ужина, иногда просто банан или творожок.

Я вместе с дочкой пью свой чай или кофе, иногда ем. И мы разговариваем о том, какие у них занятия в садике сегодня по расписанию, какая погода, будут ли они гулять, какое платье я ей сегодня с собой положила. А также о том, что мы будем вечером вместе делать.

3. “Напитать ребенка мамой”

То есть дать ребенку перед садиком изрядную порцию материнского внимания и материнской любви. “Напитать” — это слово из теории привязанности. “Напитанный” ребенок легче переносит разлуку, проще отпускает мать в садике, вообще более веселый и позитивный, менее капризный.

Здесь у нас с дочкой в ход идет все:

- совместный завтрак;

- разговоры о том, что будем вечером делать вместе;

- мамина помощь в еде и одевании;

- улыбки, ласка, тактильный контакт;

- утренние совместные ритуалы.

Говорит психолог Надежда Зеленина: "В дестадовском возрасте ребенок еще остро нуждается в маме. Но жизнь часто ставит нас в условия вынужденной разлуки, а сад, как бы ни был хорош, ущербен для ребенка именно отсутствием мамы.



Дать ребенку ощущение любви «с запасом», окунуть в чувство нужности «с головой» - это именно то, что придаст ему уверенности в себе и в мире, даже если мамы какое-то время рядом нет.



Одна из самых распространенных детских травм - ощущение покинутости мамой или неуверенности, что мама придет. Дайте ребенку как можно больше уверенности в своей любви, это ключ ко многим успехам в его жизни. «Слишком» здесь не бывает".

4. Разбудить и поднять

Ребенка будит не будильник, ребенка будит мама. И будит до победного конца — пока девочка не проснется окончательно, надежно.

С самого раннего возраста у нас есть “просыпальная песенка”, которую я пою девочке, когда бужу ее. Если девочка просит полежать с ней, мы немножко лежим в обнимку, сначала тихо (дочка досматривает свой сон), потом я начинаю ее потихоньку тормошить — массировать, щекотать.

А потом начинается главное.

5. Наша утренняя зарядка

Упражнения идут по определенному плану — разбудить кровеносную систему (сначала капилляры, потом большой круг кровообращения), голову, мышцы, позвоночник.

Комплекс упражнений когда-то составляла для меня моя мама, она врач лечебной физкультуры. Сейчас я адаптировала упражнения для маленького ребенка и для пассивного исполнения. Пассивного — это когда я, как в тайском массаже, делаю все сама с ребенкиными руками, ногами, всем телом.