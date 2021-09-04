Почему одинокие женщины могут быть счастливее тех, у которых есть муж и дети(19)
Британский психолог Пол Долан, посвятивший много лет изучению вопросов счастья, утверждает, что традиционные маркеры счастья больше не актуальны. Нельзя сказать, что это очень уж шокирующее открытие, но пора признать факт: незамужних и бездетных женщин становится все больше. Они активны и счастливы и считают свою жизнь совершенно нормальной и гармоничной. И знаете что? Она действительно нормальна и гармонична. Изучаем подробности этого не самого популярного пока мнения.
Как понять, что жизнь женщины “правильная”
Профессор Лондонской экономической школы Пол Донал рассказывает, что прежние признаки женского счастья перестали быть важными. Традиционно успех и счастье практически повсеместно измерялись наличием мужа и детей, способностью свить свое гнездо и обеспечивать всех бытом, лаской, заботой и любовью.
Но последние выводы ученых просто ошеломляют: оказывается, мужчинам брак нужнее, чем женщинам. Это мужчины должны бы переживать и писать душераздирающие посты в соцсетях или спрашивать своих психотерапевтов: “Почему она отказывается выходить за меня?”. А женщинам пора вообще перестать расстраиваться по этому поводу.
Почему для мужчины брак необходим
Мужчина выигрывает от вступления в союз (подчеркнем, официального), потому что так он получает поддержку и возможность расслабиться, побыть собой, проявлять свои слабости. Именно женатые мужчины, по статистике, больше зарабатывают, успешнее строят карьеру и даже дольше живут.
А вот с женщинами все наоборот. Та же статистика утверждает, что именно незамужние и бездетные женщины проживут дольше. И счастливее. Второй вариант: это женщина, которая успешно “сходила замуж”, родила детей, вырастила их — и занялась своей собственной жизнью. Не важно, есть у нее при этом муж или нет.
Что же делать тем, у кого есть и муж, и дети
Значит ли это, что для тех, кто еще недавно радовался и гордился наличием семьи и детей, пришла пора рвать на себе волосы от отчаяния? Конечно, нет. Эти данные свидетельствуют только о том, что пора пересмотреть социальные штампы. Женщина считается хранительницей домашнего очага. Значит, ей решать, когда его разжигать, когда тушить, и кого оставлять вместо себя “на посту”, если ей интереснее заниматься карьерой или наукой.
Это тоже никак не означает, что женщине нужно вдруг принимать решения в одиночку и начать считать себя главнее своего партнера. Нет и нет. Речь только о том, чтобы перестать чувствовать себя на вторых ролях и начать вести любые диалоги на равных. В русском языке это особенно точно замечено: “Быть замужем” значит буквально быть “за мужем”, прикрывать тылы. Играть вторую скрипку.
Если женщине нравится это делать — прекрасно и замечательно. Но не нужно смотреть с плохо скрываемым презрением на тех женщин, которые выбирают свободу. На тех, кто не считает, что их личное счастье измеряется только кольцом на пальце и штампом в паспорте. Мир сложнее и интереснее, он делится не только на пар и одиночек.
Даже в странах с сильным феминистским движением порой принято жалеть женщин на пороге сорокалетия, если она не успела заскочить “в последний вагон”. И этому пора положить конец. Счастье — внутри каждой из нас. И если мы будем делиться этим светом друг с другом, то и мир, пожалуй, станет куда более пригодным для жизни местом.