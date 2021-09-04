Почему одинокие женщины могут быть счастливее тех, у которых есть муж и дети

Британский психолог Пол Долан, посвятивший много лет изучению вопросов счастья, утверждает, что традиционные маркеры счастья больше не актуальны. Нельзя сказать, что это очень уж шокирующее открытие, но пора признать факт: незамужних и бездетных женщин становится все больше. Они активны и счастливы и считают свою жизнь совершенно нормальной и гармоничной. И знаете что? Она действительно нормальна и гармонична. Изучаем подробности этого не самого популярного пока мнения.

Как понять, что жизнь женщины “правильная”

Профессор Лондонской экономической школы Пол Донал рассказывает, что прежние признаки женского счастья перестали быть важными. Традиционно успех и счастье практически повсеместно измерялись наличием мужа и детей, способностью свить свое гнездо и обеспечивать всех бытом, лаской, заботой и любовью.

Но последние выводы ученых просто ошеломляют: оказывается, мужчинам брак нужнее, чем женщинам. Это мужчины должны бы переживать и писать душераздирающие посты в соцсетях или спрашивать своих психотерапевтов: “Почему она отказывается выходить за меня?”. А женщинам пора вообще перестать расстраиваться по этому поводу.

Почему для мужчины брак необходим

Мужчина выигрывает от вступления в союз (подчеркнем, официального), потому что так он получает поддержку и возможность расслабиться, побыть собой, проявлять свои слабости. Именно женатые мужчины, по статистике, больше зарабатывают, успешнее строят карьеру и даже дольше живут.

А вот с женщинами все наоборот. Та же статистика утверждает, что именно незамужние и бездетные женщины проживут дольше. И счастливее. Второй вариант: это женщина, которая успешно “сходила замуж”, родила детей, вырастила их — и занялась своей собственной жизнью. Не важно, есть у нее при этом муж или нет.

Что же делать тем, у кого есть и муж, и дети