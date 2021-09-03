Постковидный синдром оказался не так страшен для детей, как предполагалось

Учёные из Университетского колледжа Лондона провели исследование с участием почти 7 000 детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Оказалось, что 14% из тех, у кого ранее выявили положительный тест на коронавирус, спустя три и более месяцев всё-таки имел какие-то сохранившиеся симптомы. А это позволило учёным заявить, что проблема постковидного синдрома среди детей вовсе не является такой серьёзной и масштабной, как об этом сообщалось в ходе предыдущих работ по данному вопросу.

В исследовании приняли участие только те дети, коронавирус которых был подтверждён в ходе ПЦР-тестов. Это отличало нынешнюю работу от предыдущих. Состояние здоровья детей сравнивали с их ровесниками из контрольной группы. Среди детей и подростков, которые всё ещё ощущали себя не очень хорошо через три месяца после победы над коронавирусом, у 7% было 5 или более симптомов. Часто они жаловались на головные боли и усталость. Но не было доказательств того, что хоть у кого-то из детей имелись тяжелые разновидности постковидного синдрома.

Этот результат от может быть положен в основу принятия решений властями о том, следует ли широко вакцинировать учащихся средних и старших классов. Многие утверждают, что широкая вакцинация детей на самом деле проводится только и исключительно с целью защиты взрослых от коронавируса. У самих детей экстремально низкая опасность заболеть COVID-19, но предыдущее исследование показывали, что почти у половины юных пациентов возникает постковидный синдром. И именно его приводили в качестве основной мотивации всеобщей вакцинации детей.