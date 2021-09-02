Женский инфаркт: что это такое и как его распознать(1)
Важно: инфаркт — это омертвление сердечной мышцы, которое развивается из-за нарушения притока крови или его полного отсутствия. Перекрыть кровоснабжение, как частично так и полностью, может сгусток крови — тромб или другой внутрисосудистый субстрат — эмбол.
Чем отличается женское сердце от мужского и почему
Интересно, что женское сердце отличается от мужского не только в вопросах эмоций, любви и романтики. Оно отличается и физиологически. Во-первых, оно меньше по размеру и чаще сокращается. Во-вторых, в нем большее содержание жира. Оно легче переносит стрессы и быстрее приспосабливается к изменениям во внешней среде. Однако есть один нюанс. Женское сердце лучше защищено благодаря главному женскому гормону — эстрогену, который поднимает уровень “хорошего холестерина” и защищает, таким образом, коронарные сосуды.
Когда же наступает менопауза и эстрогена в женском организме становится значительно меньше, женское сердце теряет своего главного защитника, становясь уязвимым. Статистика ВОЗ говорит, что женский инфаркт в 40% случаев заканчивается летально.
Интересно: из-за понижения эстрогена в период менопаузы женщины начинают страдать и от повышенного давления (гипертонической болезни), которая может стать причиной как инфаркта, так и инсульта. До менопаузы эстроген “защищает” женщин от проблем с давлением, и чаще всего повышенное давление появляется только в период стрессов, не становясь постоянным. Важная статистика: после 70 лет, то есть когда с начала менопаузы прошло в среднем 15 лет и организм окончательно перестроился, “сердечные приступы” у женщин случаются в 10 раз чаще, чем у мужчин.
Признаки женского инфаркта
Еще одно отличие женского инфаркта от мужского — это ощущения, которые чувствует человек во время, когда он происходит. Мужчины чаще всего чувствуют боль и дискомфорт в грудине. У женщин же все происходит по-другому.
Чаще всего женщины чувствуют так называемые предвестники инфаркта. Они приходят немного раньше, чем сам инфаркт:
- Очень сильная усталость. Даже после малейшей нагрузки человек ощущает настолько сильную усталость, будто целый день разгружал вагоны. И это не преувеличение;
- Слабость. Это самый распространенный симптом женского инфаркта. Часто слабость сопровождается тревожностью и головокружением;
- Одышка. Становится тяжело дышать, даже если просто сидеть или лежать;
- Потоотделение. Необычное потоотделение и ощущение липкости могу также быть признаками проблем с сердцем у женщин;
- Проблемы с желудком. Некоторые женщины могут ощущать боль или давление в животе перед сердечным приступом;
- Боль в груди. Боль в груди также может сопровождать женский инфаркт. Более того, это может быть как ощущение боли в районе сердца, так и в верхней части тела.
Интересно: до 1993 года ученые не проводили исследования женского сердца, и эталоном здоровья считался мужской организм. А все из-за того, что женское тело считалось слишком сложным из-за месячных и постоянных гормональных изменений.