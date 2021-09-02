Женский инфаркт: что это такое и как его распознать

Важно: инфаркт — это омертвление сердечной мышцы, которое развивается из-за нарушения притока крови или его полного отсутствия. Перекрыть кровоснабжение, как частично так и полностью, может сгусток крови — тромб или другой внутрисосудистый субстрат — эмбол.

Чем отличается женское сердце от мужского и почему



Интересно, что женское сердце отличается от мужского не только в вопросах эмоций, любви и романтики. Оно отличается и физиологически. Во-первых, оно меньше по размеру и чаще сокращается. Во-вторых, в нем большее содержание жира. Оно легче переносит стрессы и быстрее приспосабливается к изменениям во внешней среде. Однако есть один нюанс. Женское сердце лучше защищено благодаря главному женскому гормону — эстрогену, который поднимает уровень “хорошего холестерина” и защищает, таким образом, коронарные сосуды.

Когда же наступает менопауза и эстрогена в женском организме становится значительно меньше, женское сердце теряет своего главного защитника, становясь уязвимым. Статистика ВОЗ говорит, что женский инфаркт в 40% случаев заканчивается летально.

Интересно: из-за понижения эстрогена в период менопаузы женщины начинают страдать и от повышенного давления (гипертонической болезни), которая может стать причиной как инфаркта, так и инсульта. До менопаузы эстроген “защищает” женщин от проблем с давлением, и чаще всего повышенное давление появляется только в период стрессов, не становясь постоянным. Важная статистика: после 70 лет, то есть когда с начала менопаузы прошло в среднем 15 лет и организм окончательно перестроился, “сердечные приступы” у женщин случаются в 10 раз чаще, чем у мужчин.

Признаки женского инфаркта



Еще одно отличие женского инфаркта от мужского — это ощущения, которые чувствует человек во время, когда он происходит. Мужчины чаще всего чувствуют боль и дискомфорт в грудине. У женщин же все происходит по-другому.

Чаще всего женщины чувствуют так называемые предвестники инфаркта. Они приходят немного раньше, чем сам инфаркт: