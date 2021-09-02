"Никому нет дела". История жительницы Афганистана, которая просила убежища в Эстонии, но получила отказ

В Кабуле было пасмурное субботнее августовское утро, часы показывали 8:05, когда я нажала в компьютере кнопку “Отправить”.

Через несколько минут мое письмо — призыв о помощи — было доставлено в десятиэтажный белый дом в центре Таллинна, в 4233 километрах к северо-западу от Кабула. Таллинн был моим вторым родным городом. А в белом доме находился МИД Эстонии, к которому я обратился за помощью.

Я была в Таллинне в начале лета. Мне очень понравилась природа Эстонии! Я жила недалеко от Национальной библиотеки. В Таллинне я училась, ходила на курсы экономики и права, плавала, ходила под парусами и участвовала в съемках фильма.

Во время съемок художественного фильма об эстонской баскетбольной команде “Калев” я сидела в массовке, среди зрителей.

Но 24 июня, на следующий день после того, как шторм в Таллинне обрывал ветви с деревьев и затопил улицы, я села в самолет и полетела обратно в Кабул.