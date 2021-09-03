Правда ли, что у психических заболеваний обострения чаще всего приходятся на весну и осень?

Словосочетание «весеннее обострение» довольно общеупотребительно - его используют в СМИ блогах и даже названиях художественных произведений . Российская рок-группа «Конец фильма» поёт «Весна - время школьников и самоубийц», а «Тараканы!» даже выпустили песню с названием «Весеннее обострение» . Осеннее обострение наиболее известно как осенняя депрессия. Популярный сетевой автор Марта Кетро пишет : «В ноябре каждый порядочный человек должен от трёх до десяти дней проваляться в депрессии. Если вы почему-либо не валяетесь, как алюминиевая ложка, это говорит о недостаточно тонкой душевной организации. Поэтому хотя бы не признавайтесь никому, не позорьтесь».

В действующей сейчас Международной классификации болезней (МКБ) десятого пересмотра есть только одна позиция в разделе F (“Психические расстройства и расстройства поведения”), связанная с временами года и сезонами, — сезонное депрессивное расстройство (F.33). В МКБ-11, переход на которую начинается с 1 января 2022 года, зависимость психического состояния от времени года трактуется чуть шире. Сезонный характер уже считается возможным при любом из аффективных расстройств (не только при депрессии, но и при биполярном аффективном расстройстве (БАР), а также циклотимии). Однако отсутствие у других заболеваний уточнения в МКБ о сезонном характере ещё не значит, что таких исследований не проводилось.

Самая очевидная причина связи между состоянием психики и погодой за окном, пожалуй, солнечный свет и температура. Социологические опросы говорят о том, что осеннее снижение настроения (не путать с клинически поставленным диагнозом депрессия) отмечают у себя до трети россиян. Исходя из общей логики и личных наблюдений, можно предположить, что параллельно с сокращением светового дня и понижением температуры настроение человека склонно ухудшаться, то есть у него проявляются депрессивные расстройства. И наоборот: стоит начать дню увеличиваться, а солнцу — дольше светить, как в психически неустойчивых людях начнут проявляться маниакальные акценты. Однако такая бытовая гипотеза слишком упрощает ситуацию. Также в такую закономерность невозможно встроить некоторые заболевания, в частности шизофрению. Однако в чём-то бытовая гипотеза совпадает с наблюдениями учёных.