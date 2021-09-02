Школьная медсестра из Таллинна: "Первоклассникам нужны время и поддержка, чтобы привыкнуть к школе"

Когда Зинаида была еще маленькой девочкой, она мечтала о такой работе, где можно было бы лечить людей. В школе же ее увлекла профессия учителя. “Я счастливый человек, потому что работаю в школе и оказываю медицинскую помощь, а также все-таки немного учу — школьная медсестра точно играет большую роль в прививании гигиены у детей”, — говорит школьная медсестра Зинаида, которая после окончания медицинского училища успела поработать несколько десятилетий и медсестрой, и ведущей медсестрой. “В 2003 году я стала школьной медсестрой в школе Audentes, и этой осенью, вместе с учебным годом моих учеников, начался мой 18-й рабочий год”.

Таким образом, сестра Зинаида видела, как на ее глазах выросли целые классы и по своему опыту она знает, что успехи детей в учебе тесно связаны с их здоровьем. Поэтому, помимо оказания помощи, в обязанности медсестер входит также профилактика и раннее выявление заболеваний, а также санитарное просвещение, чтобы ребенок учился ценить свое здоровье.

Сотрудничество с родителями сверхважно



Школьная медсестра рада, что сотрудничество с семейными врачами и медсестрами с каждым годом улучшается. Она также просит родителей быть более открытыми в вопросах здоровья ребенка.

“Очень важно сообщить школьной медсестре и классному руководителю о том, что ребенок страдает каким-то хроническим заболеванием — таким как астма, диабет, эпилепсия, болезни сердца. Обязательно поделитесь информацией, если у учащегося аллергическая реакция или ему прописаны лекарства. Очень важно, чтобы родители всегда поддерживали своего ребенка и сотрудничали со школьной медсестрой”, — подчеркивает сестра Зинаида.

“Я рекомендую родителям познакомиться со своей школьной медсестрой и обязательно сохранить ее номер телефон. Если у ученика возникли проблемы со здоровьем во время учебного дня, то школьная медсестра должна связаться с семьей. Однако если у ребенка есть симптомы заболевания, ему нужно остаться дома и обратиться к семейному врачу”.