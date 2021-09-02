Школьная медсестра из Таллинна: "Первоклассникам нужны время и поддержка, чтобы привыкнуть к школе"
Когда Зинаида была еще маленькой девочкой, она мечтала о такой работе, где можно было бы лечить людей. В школе же ее увлекла профессия учителя. “Я счастливый человек, потому что работаю в школе и оказываю медицинскую помощь, а также все-таки немного учу — школьная медсестра точно играет большую роль в прививании гигиены у детей”, — говорит школьная медсестра Зинаида, которая после окончания медицинского училища успела поработать несколько десятилетий и медсестрой, и ведущей медсестрой. “В 2003 году я стала школьной медсестрой в школе Audentes, и этой осенью, вместе с учебным годом моих учеников, начался мой 18-й рабочий год”.
Таким образом, сестра Зинаида видела, как на ее глазах выросли целые классы и по своему опыту она знает, что успехи детей в учебе тесно связаны с их здоровьем. Поэтому, помимо оказания помощи, в обязанности медсестер входит также профилактика и раннее выявление заболеваний, а также санитарное просвещение, чтобы ребенок учился ценить свое здоровье.
Сотрудничество с родителями сверхважно
Школьная медсестра рада, что сотрудничество с семейными врачами и медсестрами с каждым годом улучшается. Она также просит родителей быть более открытыми в вопросах здоровья ребенка.
“Очень важно сообщить школьной медсестре и классному руководителю о том, что ребенок страдает каким-то хроническим заболеванием — таким как астма, диабет, эпилепсия, болезни сердца. Обязательно поделитесь информацией, если у учащегося аллергическая реакция или ему прописаны лекарства. Очень важно, чтобы родители всегда поддерживали своего ребенка и сотрудничали со школьной медсестрой”, — подчеркивает сестра Зинаида.
“Я рекомендую родителям познакомиться со своей школьной медсестрой и обязательно сохранить ее номер телефон. Если у ученика возникли проблемы со здоровьем во время учебного дня, то школьная медсестра должна связаться с семьей. Однако если у ребенка есть симптомы заболевания, ему нужно остаться дома и обратиться к семейному врачу”.
Зинаида Кендра также обращает особое внимание родителей на количество времени, которое ребенок проводит в телефоне. “Следите за использованием смарт-устройств, чтобы они не занимали слишком много времени у ваших детей. Такие устройства не должны заменять все остальные виды деятельности, особенно движение. В конце концов, ребенок проводит половину своего дня, сидя за школьной скамьей, а, находясь дома за компьютером или телефоном, ребенок снова оказывается в определенной позе, что в итоге пагубно сказывается на осанке ребенка, его зрении и развитии в целом”. Было бы лучше, если бы мамы и папы подали пример и в свободное время предпочли бы совместные семейные занятия сидению в сети.
Проводя контроль зрения учеников, Зинаида отмечает, что долгое время перед экраном вредит их зрению. “В школе увеличилось количество учеников со сниженной остротой зрения”, — говорит она. “Когда мы отправляем ученика на консультацию к семейному врачу или офтальмологу, мы рассчитываем на понимание родителей и их реакцию, потому что это в интересах ребенка”, — просит медсестра матерей и отцов конструктивно относиться к отзывам со стороны школьных медсестер.
Новое требует привыкания
Для маленьких школьников эти первые дни самые увлекательные, но, несомненно, и самые трудные, потому что они только начинают свой школьный путь. “Надо привыкнуть к совершенно новому распорядку дня, изучить школьное здание, коллектив школы, свой кабинет, одноклассников и учителей. Многим детям сложно сидеть на скамейке по 45 минут и тихо слушать учителя. Так что для ребенка все в новинку, и ему нужно время, чтобы приспособиться. В это время очень важно, чтобы родители находили время в своем быстром темпе жизни для общения с ребенком и проявления интереса к его занятиям”, — говорит школьная медсестра родителям первоклассников.
Однако более старшие дети, в том числе гимназисты, тоже должны отказаться от летнего ритма жизни. По словам сестры Зинаиды, важно соблюдать распорядок дня, больше двигаться, проводить время на свежем воздухе, отправляться спать так, чтобы высыпаться и питаться разнообразно. “Завтрак очень важен. Начало школьного дня с пустым животом может привести к головным болям и болям в животе”, — предупреждает она.
Иногда такие боли могут быть вызваны беспокойством по поводу посещения школы или другой проблемой, связанной со школой, что может проявляться таким болевым ощущением. Есть дети, которым трудно вернуться в школу после предыдущего учебного года, когда обучение проходило в основном дома. Причину болей в животе — из-за болезни, голода или стресса — школьная медсестра определяет, спокойно разговаривая с ребенком и оценивая состояние его здоровья.
По словам школьной медсестры, самое-самое главное — создание доверительных отношений. “Каждому ребенку нужен индивидуальный подход, чтобы его выслушали, отнеслись поддерживающе, а медсестра для этого должна быть открытой, доброжелательной, дружелюбной, отзывчивой, профессиональной — только так ребенок сможет ей доверять и сотрудничать”, — подтверждает школьная медсестра Зинаида Кендра.