Как избежать осенней депрессии в 2021 году: советы для каждого знака Зодиака

Дева. Девам стоит избегать халатности в работе и делах. В подавляющем большинстве случаев хандра будет наступать из-за проблем, порожденных неосмотрительностью или рисками. Астрологи советуют выполнять меньше задач, но выполнять их на пятерку с плюсом, а не браться за все подряд и расстраиваться.

Лев. Львам нужно временно перестать строить амбициозные и грандиозные планы на будущее. Важно концентрироваться на том, что происходит прямо сейчас. Оказать психологическую поддержку смогут близкие люди. Важно лишь правильно попросить их об этом - без упреков и негатива.

Рак. Ракам стоит проводить больше времени с семьей, больше отдыхать. В целом сентябрь будет идеальным временем для отпуска. Также для борьбы с плохими мыслями можно провести уборку, перестановку мебели. Положительный результат не заставит себя ждать, ведь в чистоте и порядке мысли тоже находятся в полной гармонии.

Близнецы. Близнецам побороть неприятные мысли помогут обновки в одежде, общение с друзьями, физическая активность. Астрологи советуют этим людям не распылять энергию впустую. Нужно следовать планам и расписанию. Риски и авантюры могут привести к сильной хандре и плохим мыслям.

Телец. Тельцам очень тяжело придется во второй половине сентября. Им придется как можно экономнее расходовать силы и время, чтобы не впадать в депрессию из-за их нехватки. Также для сохранения хорошего настроения астрологи советуют Тельцам избегать жадности и излишеств, особенно если речь идет о вредных привычках.

Овен. Овнам нужно больше двигаться и больше общаться. Также не стоит обращать внимание на негативных людей, которые вечно чем-то недовольны. Еще астрологи советуют Овнам поменьше спорить с теми, чье мнение отличается от их мнения. Не нужно искать конфликтов, чтобы не растрачивать ценную энергию впустую.

В сентябре в негативном положении будут Меркурий и Венера. В октябре Меркурий будет ретроградным, а вот в ноябре положение исправится, поэтому основные неурядицы нас будут ждать в первые два месяца. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют держать себя в тонусе и не унывать.

Весы. Если Весы встретят на своем пути трудности, им нужно будет взяться за их решение как можно скорее. Из-за упадка Венеры с 10 сентября любые отложенные дела будут приносить очень много переживаний. Лучше чуть больше устать, чем отдыхать с мыслью о том, что есть незавершенные дела.

Скорпион. Скорпионам избежать осенней хандры помогут доброта и ласка в адрес близких людей. У них может быть много событий, которые им придется пережить впервые. Важно помогать им и быть всегда рядом. Они отплатят тем же в нужный момент, что не даст депрессии взять над Скорпионами верх.

Стрелец. Стрельцам стоит бороться с желанием что-то кому-то доказывать. Даже небольшой конфликт может построить непреодолимую стену между ними и их близкими или друзьями. Любая ссора этой осенью будет крайне опасной, потому что может вызвать бурю отрицательных эмоций, которые приведут к мощной хандре.

Козерог. Астрологи отмечают, что лучший способ побороть депрессивные мысли - физическая активность. Это свойственно всем нам, но Козерогам вдвойне. Если очень хочется изменить жизнь или просто перестать грустить, то придется “встать с дивана”. Можно взять абонемент в спортзал или просто бегать каждое утро.

Водолей. Водолеям эксперты рекомендуют отвлечься от рутины. Это очень важно, поскольку этой осенью всех нас ожидает много дел и забот. Это не значит, что не стоит ими заниматься вовсе - просто нужно заставить себя посещать интересные места и общаться с людьми, а не утопать в домашних и рабочих делах.

Рыбы. Рыбам стоит забыть про принцип “цель оправдывает средства”, ведь это совершенно не так. Этой осенью цели могут быть размытыми, так что тратить на них все свое время и силы не стоит. Не нужно рисковать или переходить кому-то дорогу ради наживы. Важно оставаться честными и добрыми. Так апатия точно обойдет Рыб стороной.