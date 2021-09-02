Как избежать осенней депрессии в 2021 году: советы для каждого знака Зодиака(2)
В сентябре в негативном положении будут Меркурий и Венера. В октябре Меркурий будет ретроградным, а вот в ноябре положение исправится, поэтому основные неурядицы нас будут ждать в первые два месяца. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют держать себя в тонусе и не унывать.
Овен. Овнам нужно больше двигаться и больше общаться. Также не стоит обращать внимание на негативных людей, которые вечно чем-то недовольны. Еще астрологи советуют Овнам поменьше спорить с теми, чье мнение отличается от их мнения. Не нужно искать конфликтов, чтобы не растрачивать ценную энергию впустую.
Телец. Тельцам очень тяжело придется во второй половине сентября. Им придется как можно экономнее расходовать силы и время, чтобы не впадать в депрессию из-за их нехватки. Также для сохранения хорошего настроения астрологи советуют Тельцам избегать жадности и излишеств, особенно если речь идет о вредных привычках.
Близнецы. Близнецам побороть неприятные мысли помогут обновки в одежде, общение с друзьями, физическая активность. Астрологи советуют этим людям не распылять энергию впустую. Нужно следовать планам и расписанию. Риски и авантюры могут привести к сильной хандре и плохим мыслям.
Рак. Ракам стоит проводить больше времени с семьей, больше отдыхать. В целом сентябрь будет идеальным временем для отпуска. Также для борьбы с плохими мыслями можно провести уборку, перестановку мебели. Положительный результат не заставит себя ждать, ведь в чистоте и порядке мысли тоже находятся в полной гармонии.
Лев. Львам нужно временно перестать строить амбициозные и грандиозные планы на будущее. Важно концентрироваться на том, что происходит прямо сейчас. Оказать психологическую поддержку смогут близкие люди. Важно лишь правильно попросить их об этом - без упреков и негатива.
Дева. Девам стоит избегать халатности в работе и делах. В подавляющем большинстве случаев хандра будет наступать из-за проблем, порожденных неосмотрительностью или рисками. Астрологи советуют выполнять меньше задач, но выполнять их на пятерку с плюсом, а не браться за все подряд и расстраиваться.
Весы. Если Весы встретят на своем пути трудности, им нужно будет взяться за их решение как можно скорее. Из-за упадка Венеры с 10 сентября любые отложенные дела будут приносить очень много переживаний. Лучше чуть больше устать, чем отдыхать с мыслью о том, что есть незавершенные дела.
Скорпион. Скорпионам избежать осенней хандры помогут доброта и ласка в адрес близких людей. У них может быть много событий, которые им придется пережить впервые. Важно помогать им и быть всегда рядом. Они отплатят тем же в нужный момент, что не даст депрессии взять над Скорпионами верх.
Стрелец. Стрельцам стоит бороться с желанием что-то кому-то доказывать. Даже небольшой конфликт может построить непреодолимую стену между ними и их близкими или друзьями. Любая ссора этой осенью будет крайне опасной, потому что может вызвать бурю отрицательных эмоций, которые приведут к мощной хандре.
Козерог. Астрологи отмечают, что лучший способ побороть депрессивные мысли - физическая активность. Это свойственно всем нам, но Козерогам вдвойне. Если очень хочется изменить жизнь или просто перестать грустить, то придется “встать с дивана”. Можно взять абонемент в спортзал или просто бегать каждое утро.
Водолей. Водолеям эксперты рекомендуют отвлечься от рутины. Это очень важно, поскольку этой осенью всех нас ожидает много дел и забот. Это не значит, что не стоит ими заниматься вовсе - просто нужно заставить себя посещать интересные места и общаться с людьми, а не утопать в домашних и рабочих делах.
Рыбы. Рыбам стоит забыть про принцип “цель оправдывает средства”, ведь это совершенно не так. Этой осенью цели могут быть размытыми, так что тратить на них все свое время и силы не стоит. Не нужно рисковать или переходить кому-то дорогу ради наживы. Важно оставаться честными и добрыми. Так апатия точно обойдет Рыб стороной.