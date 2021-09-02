Заготовки по-средиземноморски: 3 невероятно ароматных итальянских соуса, которые можно приготовить дома
Пассата
Пассата – основа основ итальянской кухни. Соус, который можно встретить в большинстве блюд итальянской кухни. Придуман он известным поваром Гальтоном Блэкстоуном. И что интересно, изначально его использовали для приготовления бургеров. Со временем пассата стала основой для приготовления пиццы и некоторых видов пасты.
Также пассата может служить основой для многих других соусов.
Для приготовления этого соуса тебе понадобятся:
- помидоры – 3 кг;
- оливковое масло – 300 мл;
- базилик – по вкусу (не меньше 20 грамм; можно использовать и сушеный вариант);
- чеснок – 9 зубчиков;
- соль – 3 чайные ложки;
- сахар – 3 чайные ложки.
Важно: любители острого могут добавить и перец чили по вкусу.
Приготовить пассату не так сложно, как может показаться на первый взгляд:
- очисти помидоры от шкурок - для этого сделай на них крестообразные надрезы и залей кипятком;
- очищенные помидоры нарежь кубиками;
- налей оливковое масло в сотейник или сковороду с высокими бортами;
- мелко нарезанный чеснок обжарь в масле;
- добавь к чесноку томаты и томи на медленном огне в течение 25 минут;
- добавь соль, сахар и базилик и томи пассату еще 10 минут;
- перетри соус через сито.
Далее налей его в стерильные банки, закрой крышкой и дай остыть.
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Песто
Впервые рецепт песто был описан Джио Батта Ратто и его сыном Джованни в книге по лигурийской гастрономии «La Cuciniera Genovese» в 1863 году. Хотя говорят, что корни его относятся к временам Древнего Рима.
На сегодня же песто является еще одной прекрасной основой для многих блюд.
Для его приготовления тебе понадобятся:
- базилик – 4 стакана;
- чеснок – 3 зубчика;
- кедровые орехи – половина стакана;
- пармезан – 100 грамм;
- соль – 1 чайная ложка;
- оливковое масло – 1 стакан.
Чтобы приготовить песто:
- базилик промой и высуши;
- обжарь кедровые орехи;
- нарежь чеснок и натри сыр;
- положи все ингредиенты в чашу для погружного блендера и перебей в однородную массу.
Соус можно положить в баночки и хранить в холодильнике или же порционно заморозить.
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Маринара
Считается, что соус «Маринара», которому вот уже более четырех столетий, изобрели корабельные коки из Италии. Тогда только-только в Европе появились помидоры и, как выяснилось, томатные заготовки отлично хранились в условиях длительных морских путешествий благодаря своим природным кислотам.
А сегодня «Маринару» может приготовить каждый из нас.
Для этого тебе понадобятся:
- помидоры – 1 килограмм;
- лук – 2 штуки;
- чеснок – 3-4 зубчика;
- орегано – 1 чайная ложка;
- тимьян – 1 чайная ложка;
- перец красный острый – 0,5 чайной ложки;
- базилик свежий – 1 пучок;
- соль – 2 чайные ложки;
- сахар – 2 чайные ложки;
- уксус – 50 мл;
- оливковое масло – 50 мл;
- лавровый лист – 1-2 штуки.
Важно: из этих продуктов получится около 1 литра соуса.
Этапы приготовления соуса совсем несложные:
- очисти с помидоров кожицу — сделать это можно, как и в рецепте Пассаты;
- измельчи их блендером или с помощью мясорубки;
- пюре из томатов налей в кастрюлю и дай медленно закипеть;
- тем временем нашинкуй лук и обжарь его вместе с чесноком на оливковом масле;
- добавь лук и чеснок в томаты;
- дай соусу побыть на медленном огне 30 минут;
- добавь травы и специи. Перемешай, и оставь на плите еще на 20 минут.
Важно: готовый соус должен быть такой консистенции, как густая сметана. Окончательно время приготовления зависит от помидоров.
Когда соус будет готов, из него следует убрать лавровый лист, а потом закатать в банки.
Приятного аппетита!