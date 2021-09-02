Рецепты
02.09.2021, 11:16

Заготовки по-средиземноморски: 3 невероятно ароматных итальянских соуса, которые можно приготовить дома

 
Pixabay
Итальянскую кухню по праву называют одной из самых вкусных и здоровых в Европе. А если говорить про их соусы, то они часто становятся настоящими звездами различных блюд. Поэтому в Италии чаще всего консервируют именно их, пишет Womo.

Пассата


Пассата – основа основ итальянской кухни. Соус, который можно встретить в большинстве блюд итальянской кухни. Придуман он известным поваром Гальтоном Блэкстоуном. И что интересно, изначально его использовали для приготовления бургеров. Со временем пассата стала основой для приготовления пиццы и некоторых видов пасты.

Также пассата может служить основой для многих других соусов.

Для приготовления этого соуса тебе понадобятся:

  • помидоры – 3 кг;
  • оливковое масло – 300 мл;
  • базилик – по вкусу (не меньше 20 грамм; можно использовать и сушеный вариант);
  • чеснок – 9 зубчиков;
  • соль – 3 чайные ложки;
  • сахар – 3 чайные ложки.


Важно: любители острого могут добавить и перец чили по вкусу.

Приготовить пассату не так сложно, как может показаться на первый взгляд:

  • очисти помидоры от шкурок - для этого сделай на них крестообразные надрезы и залей кипятком;
  • очищенные помидоры нарежь кубиками;
  • налей оливковое масло в сотейник или сковороду с высокими бортами;
  • мелко нарезанный чеснок обжарь в масле;
  • добавь к чесноку томаты и томи на медленном огне в течение 25 минут;
  • добавь соль, сахар и базилик и томи пассату еще 10 минут;
  • перетри соус через сито.


Далее налей его в стерильные банки, закрой крышкой и дай остыть.

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Песто


Впервые рецепт песто был описан Джио Батта Ратто и его сыном Джованни в книге по лигурийской гастрономии «La Cuciniera Genovese» в 1863 году. Хотя говорят, что корни его относятся к временам Древнего Рима.

На сегодня же песто является еще одной прекрасной основой для многих блюд.

Для его приготовления тебе понадобятся:

  • базилик – 4 стакана;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • кедровые орехи – половина стакана;
  • пармезан – 100 грамм;
  • соль – 1 чайная ложка;
  • оливковое масло – 1 стакан.


Чтобы приготовить песто:

  • базилик промой и высуши;
  • обжарь кедровые орехи;
  • нарежь чеснок и натри сыр;
  • положи все ингредиенты в чашу для погружного блендера и перебей в однородную массу.


Соус можно положить в баночки и хранить в холодильнике или же порционно заморозить.
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Маринара


Считается, что соус «Маринара», которому вот уже более четырех столетий, изобрели корабельные коки из Италии. Тогда только-только в Европе появились помидоры и, как выяснилось, томатные заготовки отлично хранились в условиях длительных морских путешествий благодаря своим природным кислотам.

А сегодня «Маринару» может приготовить каждый из нас.

Для этого тебе понадобятся:

  • помидоры – 1 килограмм;
  • лук – 2 штуки;
  • чеснок – 3-4 зубчика;
  • орегано – 1 чайная ложка;
  • тимьян – 1 чайная ложка;
  • перец красный острый – 0,5 чайной ложки;
  • базилик свежий – 1 пучок;
  • соль – 2 чайные ложки;
  • сахар – 2 чайные ложки;
  • уксус – 50 мл;
  • оливковое масло – 50 мл;
  • лавровый лист – 1-2 штуки.


Важно: из этих продуктов получится около 1 литра соуса.

Этапы приготовления соуса совсем несложные:

  • очисти с помидоров кожицу — сделать это можно, как и в рецепте Пассаты;
  • измельчи их блендером или с помощью мясорубки;
  • пюре из томатов налей в кастрюлю и дай медленно закипеть;
  • тем временем нашинкуй лук и обжарь его вместе с чесноком на оливковом масле;
  • добавь лук и чеснок в томаты;
  • дай соусу побыть на медленном огне 30 минут;
  • добавь травы и специи. Перемешай, и оставь на плите еще на 20 минут.


Важно: готовый соус должен быть такой консистенции, как густая сметана. Окончательно время приготовления зависит от помидоров.

Когда соус будет готов, из него следует убрать лавровый лист, а потом закатать в банки.

Приятного аппетита!

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