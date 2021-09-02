Заготовки по-средиземноморски: 3 невероятно ароматных итальянских соуса, которые можно приготовить дома

Пассата





Пассата – основа основ итальянской кухни. Соус, который можно встретить в большинстве блюд итальянской кухни. Придуман он известным поваром Гальтоном Блэкстоуном. И что интересно, изначально его использовали для приготовления бургеров. Со временем пассата стала основой для приготовления пиццы и некоторых видов пасты.

Также пассата может служить основой для многих других соусов.

Для приготовления этого соуса тебе понадобятся:

помидоры – 3 кг;

оливковое масло – 300 мл;

базилик – по вкусу (не меньше 20 грамм; можно использовать и сушеный вариант);

чеснок – 9 зубчиков;

соль – 3 чайные ложки;

сахар – 3 чайные ложки.



Важно: любители острого могут добавить и перец чили по вкусу.

Приготовить пассату не так сложно, как может показаться на первый взгляд:

очисти помидоры от шкурок - для этого сделай на них крестообразные надрезы и залей кипятком;

очищенные помидоры нарежь кубиками;

налей оливковое масло в сотейник или сковороду с высокими бортами;

мелко нарезанный чеснок обжарь в масле;

добавь к чесноку томаты и томи на медленном огне в течение 25 минут;

добавь соль, сахар и базилик и томи пассату еще 10 минут;

перетри соус через сито.



Далее налей его в стерильные банки, закрой крышкой и дай остыть.

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Песто





Впервые рецепт песто был описан Джио Батта Ратто и его сыном Джованни в книге по лигурийской гастрономии «La Cuciniera Genovese» в 1863 году. Хотя говорят, что корни его относятся к временам Древнего Рима.

На сегодня же песто является еще одной прекрасной основой для многих блюд.

Для его приготовления тебе понадобятся:

базилик – 4 стакана;

чеснок – 3 зубчика;

кедровые орехи – половина стакана;

пармезан – 100 грамм;

соль – 1 чайная ложка;

оливковое масло – 1 стакан.



Чтобы приготовить песто:



базилик промой и высуши;

обжарь кедровые орехи;

нарежь чеснок и натри сыр;

положи все ингредиенты в чашу для погружного блендера и перебей в однородную массу.



Соус можно положить в баночки и хранить в холодильнике или же порционно заморозить.

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Маринара



