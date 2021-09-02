Мода и стиль
02.09.2021, 10:08

ФОТО | Смотрите, в чем появились звезды на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля в день открытия

 
ZUMAPRESS.com / scanpix
Нашумевший показ Dolce & Gabbana в Венеции 1 сентября сменил старейший мировой кинофестиваль — Венецианский, который в этом году проходит в 78-й раз.

С 1 по 11 сентября на острове Лидо, который славится своими пляжами и отделяет Венецианскую лагуну от Адриатического моря, открылся Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль мира.

В этом году фестиваль открывает картина испанского режиссера Педро Альмодовара “Параллельные матери” с Пенелопой Крус и Айтаной Санчес-Хихон в главных ролях. Всего в основном конкурсе участвует 21 картина. Но в первый день традиционно всеобщее внимание приковано к нарядам гостей на красной ковровой дорожке. Какие образы нам запомнились?

Хелен Миррен в Dolce & Gabbana

Пенелопа Крус в Chanel Haute Couture

Хлоя Чжао в Армани

Изабель Юппер в Armani Privé

Синтия Эриво в Atelier Versace


Сара Гадон в Giorgio Armani и в украшениях Pomellato

Грета Ферро в Armani Privé

Серена Росси в Armani

Мариякарла Босконо в Versace

Адриана Лима в Etro

Барбара Палвин в Armani Privé

Бьянка Балти в Dolce & Gabbana Alta Moda

Джорджина Родригес


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