ФОТО | Смотрите, в чем появились звезды на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля в день открытия

С 1 по 11 сентября на острове Лидо, который славится своими пляжами и отделяет Венецианскую лагуну от Адриатического моря, открылся Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль мира.

В этом году фестиваль открывает картина испанского режиссера Педро Альмодовара “Параллельные матери” с Пенелопой Крус и Айтаной Санчес-Хихон в главных ролях. Всего в основном конкурсе участвует 21 картина. Но в первый день традиционно всеобщее внимание приковано к нарядам гостей на красной ковровой дорожке. Какие образы нам запомнились?