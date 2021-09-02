ФОТО | Смотрите, в чем появились звезды на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля в день открытия
С 1 по 11 сентября на острове Лидо, который славится своими пляжами и отделяет Венецианскую лагуну от Адриатического моря, открылся Венецианский кинофестиваль — старейший кинофестиваль мира.
В этом году фестиваль открывает картина испанского режиссера Педро Альмодовара “Параллельные матери” с Пенелопой Крус и Айтаной Санчес-Хихон в главных ролях. Всего в основном конкурсе участвует 21 картина. Но в первый день традиционно всеобщее внимание приковано к нарядам гостей на красной ковровой дорожке. Какие образы нам запомнились?
Хелен Миррен в Dolce & Gabbana
Пенелопа Крус в Chanel Haute Couture
Хлоя Чжао в Армани
Изабель Юппер в Armani Privé
Синтия Эриво в Atelier Versace
Сара Гадон в Giorgio Armani и в украшениях Pomellato
Грета Ферро в Armani Privé
Серена Росси в Armani
Мариякарла Босконо в Versace
Адриана Лима в Etro
Барбара Палвин в Armani Privé