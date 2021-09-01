Ученые вновь доказали пользу грецких орехов

Результаты нового исследования, проведенного учеными из Университета Лома Линда (США) и нескольких медицинских и научных центров Испании, опубликованы в журнале Circulation.

В исследовании принимали участие более 700 здоровых людей в возрасте от 63 до 79 лет (большую часть из них составляли женщины). Все они жили в Барселоне (Испания) или в Лома Линда (штат Калифорния, США). Участников случайным образом разделили на две группы. Первая группа по просьбе ученых добавила к своему обычному ежедневному рациону полчашки грецких орехов, а вторая, контрольная группа, наоборот, избегала потребления этих орехов. Через два года у участников определили уровень холестерина, а также оценили размер и концентрацию частиц липопротеинов (жиров) в крови.

Оказалось, что по сравнению с контрольной группой в “ореховой” группе уровень “плохого” холестерина (липопротеинов низкой плотности, ЛПНП) ниже в среднем на 4,3 мг/дл, а уровень общего холестерина ниже в среднем на 8,5 мг/дл. При этом ежедневное потребление грецких орехов снизило общее количество частиц ЛПНП в крови на 4,3%, а количество мелких частиц “плохого” холестерина — на 6,1%. Эта разница отражает сниженный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивают исследователи.

Причем особенно полезны грецкие орехи для мужчин: если у женщин показатели ЛПНП упали в среднем на 2,6%, то у мужчин — на 7,9%.

“Хотя степень снижения ЛПНП можно назвать умеренной, важно иметь в виду, что на старте исследования все участники были в целом здоровы, у них не было хронических заболеваний. Тем не менее около половины из них принимали препараты от гипертонии и около трети — препараты от повышенного холестерина (статины). Статины отчасти можно благодарить за то, что в среднем уровень холестерина у участников нашего исследования был нормальным. У людей с повышенным холестерином эффект от усиленной грецкими орехами диеты может быть гораздо более существенным”, - пояснил один из авторов исследования Эмилио Рос (Emilio Ros).

“Каждый день съедать пригоршню грецких орехов — это простой способ поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы”, — подчеркнул Рос, добавив, что часто встречающиеся опасения относительно того, что орехи могут способствовать набору веса, совершенно беспочвенны — полезные жирные кислоты, в изобилии присутствующие в грецких орехах, не вызвали набора веса ни у кого из участников исследования.