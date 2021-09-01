Театральная студия Елены Скульской приглашает молодежь от 14 до 18 лет на бесплатные занятия

Участники Театральной студии “Поэтическое содружество” уже четвертый год ведут передачу на Радио 4 “Литературный диксиленд”. Студенты читают отрывки из произведений, вошедших в золотой фонд мировой литературы, и анализируют их, исходя из своих представлений о мироустройстве. Объединяющая роль — у руководителя студии, писательницы Елены Скульской.

Каждый год в студии — премьера. Обратили на себе внимание такие спектакли, как “Мышка-глупышка”, “Маскарад Отелло: горе от ума”, “Маленькие трагедии Принца Датского” и ряд других.

Выпускники студии поступают в лучшие театральные вузы Москвы и Петербурга, театральные школы Европы.

Если вам от 14 до 18 лет, если вас манит поэзия, радио, театр, то приходите 25 сентября в 12:00 на первое занятие. Ждем молодежь как с родным русским, так и с родным эстонским языком.

Учеба проходит в Доме писателей (Харью, 1) в субботу и в воскресенье с 12:00 до 15:30. Занятия бесплатные!



Обязательно предварительно напишите skulskaja@infonet.ee, в Facebook — Елена Скульская или позвоните +37256916973.